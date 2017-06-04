На Донеччині через обстріли майже 43 тисячі людей залишились без води
Сьогодні, 01:14
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено водогін Горлівка-Торецьк. Через це зупинено централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, а також селищ Північне та Південне.
Повідомляють Факти ICTV.
Таким чином, у цих містах Донецької області без води залишається 42 813 чоловік, повідомляє ДСНС.
У Торецьку після оперативного засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки ввели режим надзвичайної ситуації місцевого рівня.
Ремонт водогону наразі неможливий, адже для виявлення місця пориву досі не надано гарантії безпеки.
У ДСНС обіцяють з 06.00 18 грудня забезпечити підвіз питної та технічної води населенню.
Схожа ситуація з водою була два місці тому, коли через порив водогону Горлівка-Торецьк діаметром 900 мм, який стався у районі Горлівки (у так званій сірій зоні), без води залишися міста Торецьк та Залізне, а також селища Північне та Південне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомляють Факти ICTV.
Таким чином, у цих містах Донецької області без води залишається 42 813 чоловік, повідомляє ДСНС.
У Торецьку після оперативного засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки ввели режим надзвичайної ситуації місцевого рівня.
Ремонт водогону наразі неможливий, адже для виявлення місця пориву досі не надано гарантії безпеки.
У ДСНС обіцяють з 06.00 18 грудня забезпечити підвіз питної та технічної води населенню.
Схожа ситуація з водою була два місці тому, коли через порив водогону Горлівка-Торецьк діаметром 900 мм, який стався у районі Горлівки (у так званій сірій зоні), без води залишися міста Торецьк та Залізне, а також селища Північне та Південне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На волинських дорогах за тиждень виявили 18 п’яних водіїв
Сьогодні, 02:25
На Донеччині через обстріли майже 43 тисячі людей залишились без води
Сьогодні, 01:14
Казковий вечір засніженого Луцька. ФОТО
Сьогодні, 00:26
18 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Автівка злетіла в кювет та перевернулась на дах: на Волині – автопригода з потерпілими. ФОТО
17 грудень, 23:05