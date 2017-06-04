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На Донеччині через обстріли майже 43 тисячі людей залишились без води

На Донеччині через обстріли майже 43 тисячі людей залишились без води
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено водогін Горлівка-Торецьк. Через це зупинено централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, а також селищ Північне та Південне.

Повідомляють Факти ICTV.

Таким чином, у цих містах Донецької області без води залишається 42 813 чоловік, повідомляє ДСНС.

У Торецьку після оперативного засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки ввели режим надзвичайної ситуації місцевого рівня.

Ремонт водогону наразі неможливий, адже для виявлення місця пориву досі не надано гарантії безпеки.

У ДСНС обіцяють з 06.00 18 грудня забезпечити підвіз питної та технічної води населенню.

Схожа ситуація з водою була два місці тому, коли через порив водогону Горлівка-Торецьк діаметром 900 мм, який стався у районі Горлівки (у так званій сірій зоні), без води залишися міста Торецьк та Залізне, а також селища Північне та Південне.

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Теги: вода, обстріл, Торецьк
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