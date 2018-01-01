Міхаель Шумахер почав одужувати та вже встає з ліжка, – ЗМІ

Міхаель Шумахер почав одужувати і вже встає з ліжка.



Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка, а його система життєзабезпечення не залежить від апарату штучного дихання, пише



Спортсмен проходить серйозний курс лікування, який обходиться у $60 тис. щотижня.



За інформацією видання, гонщик живе в основній частині будинку, а не в прибудові, яка нібито переобладнана в домашню лікарню, як раніше повідомляли ряд ЗМІ.



Нагадаємо, що 29 грудня 2013 року під час відпочинку на лижах Міхаель Шумахер впав і отримав серйозну черепно-мозкову травму. Він переніс багато операцій, два рази впадав в кому і досі не відновився. Про його життя і здоров’я зараз відомо мало.

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