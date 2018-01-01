Міхаель Шумахер почав одужувати та вже встає з ліжка, – ЗМІ
Сьогодні, 04:42
У ЗМІ з’явилася інформація, що семиразовий чемпіон світу Формули-1 Міхаель Шумахер почав одужувати і вже встає з ліжка.
Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка, а його система життєзабезпечення не залежить від апарату штучного дихання, пише Daily Mail.
Спортсмен проходить серйозний курс лікування, який обходиться у $60 тис. щотижня.
За інформацією видання, гонщик живе в основній частині будинку, а не в прибудові, яка нібито переобладнана в домашню лікарню, як раніше повідомляли ряд ЗМІ.
Нагадаємо, що 29 грудня 2013 року під час відпочинку на лижах Міхаель Шумахер впав і отримав серйозну черепно-мозкову травму. Він переніс багато операцій, два рази впадав в кому і досі не відновився. Про його життя і здоров’я зараз відомо мало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка, а його система життєзабезпечення не залежить від апарату штучного дихання, пише Daily Mail.
Спортсмен проходить серйозний курс лікування, який обходиться у $60 тис. щотижня.
За інформацією видання, гонщик живе в основній частині будинку, а не в прибудові, яка нібито переобладнана в домашню лікарню, як раніше повідомляли ряд ЗМІ.
Нагадаємо, що 29 грудня 2013 року під час відпочинку на лижах Міхаель Шумахер впав і отримав серйозну черепно-мозкову травму. Він переніс багато операцій, два рази впадав в кому і досі не відновився. Про його життя і здоров’я зараз відомо мало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинському музеї можна буде придбати експонати виставки
Сьогодні, 06:17
Міхаель Шумахер почав одужувати та вже встає з ліжка, – ЗМІ
Сьогодні, 04:42
На волинських дорогах за тиждень виявили 18 п’яних водіїв
Сьогодні, 02:25