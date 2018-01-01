Волинську співачку відзначили премією «Жінка третього тисячоліття». ВІДЕО
Сьогодні, 05:21
Волинська співачка й поетеса Світлана Бояркевич стала однією з переможниць Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття».
Звістка про відзнаку застала її зненацька в Іспанії, де жінка мешкає більше десяти років. Тож її присутність на церемонії нагородження, що відбулася цього року в Дніпрі, була під питанням, інформує 12 канал.
«Так Бог скерував, що я таки змогла приїхати. Для мене це було справжнє свято, і я мала велику честь виходити на цю сцену, отримувати таку високу нагороду за мою творчість», – зазначила Світлана Бояркевич.
Жінка вважає, що отримана статуетка – також відзнака її рідних, друзів і колег. Вона зізналася, що завдяки їм вона отримує можливість і наснагу творити, а ще – віддавати сповна.
«Багато друзів, яким я допомагаю виживати, яких я не знаю, ми не зустрічалися ніколи. Просто спілкуємося, і якщо треба моя допомога, я завжди йду назустріч. Тому духовний світ для мене – це моє життя. Мої вірші… Я ними дихаю, ними живу. І мені здається, що це все від Бога. І цей дар я мушу нести людям», – поділилася поетеса.
Нині Світлана Бояркевич із Тамілою Хмільовською завершує книгу «З любов’ю до України», яка поповнить її поетиний і прозовий доробок.
Окрім того, волинянка разом з іншими співвітчизниками як волонтерка і благодійниця продовжує підтримувати українських воїнів.
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Звістка про відзнаку застала її зненацька в Іспанії, де жінка мешкає більше десяти років. Тож її присутність на церемонії нагородження, що відбулася цього року в Дніпрі, була під питанням, інформує 12 канал.
«Так Бог скерував, що я таки змогла приїхати. Для мене це було справжнє свято, і я мала велику честь виходити на цю сцену, отримувати таку високу нагороду за мою творчість», – зазначила Світлана Бояркевич.
Жінка вважає, що отримана статуетка – також відзнака її рідних, друзів і колег. Вона зізналася, що завдяки їм вона отримує можливість і наснагу творити, а ще – віддавати сповна.
«Багато друзів, яким я допомагаю виживати, яких я не знаю, ми не зустрічалися ніколи. Просто спілкуємося, і якщо треба моя допомога, я завжди йду назустріч. Тому духовний світ для мене – це моє життя. Мої вірші… Я ними дихаю, ними живу. І мені здається, що це все від Бога. І цей дар я мушу нести людям», – поділилася поетеса.
Нині Світлана Бояркевич із Тамілою Хмільовською завершує книгу «З любов’ю до України», яка поповнить її поетиний і прозовий доробок.
Окрім того, волинянка разом з іншими співвітчизниками як волонтерка і благодійниця продовжує підтримувати українських воїнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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