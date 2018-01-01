Волинську співачку відзначили премією «Жінка третього тисячоліття». ВІДЕО

Світлана Бояркевич стала однією з переможниць Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття».



Звістка про відзнаку застала її зненацька в Іспанії, де жінка мешкає більше десяти років. Тож її присутність на церемонії нагородження, що відбулася цього року в Дніпрі, була під питанням, інформує



«Так Бог скерував, що я таки змогла приїхати. Для мене це було справжнє свято, і я мала велику честь виходити на цю сцену, отримувати таку високу нагороду за мою творчість», – зазначила Світлана Бояркевич.



Жінка вважає, що отримана статуетка – також відзнака її рідних, друзів і колег. Вона зізналася, що завдяки їм вона отримує можливість і наснагу творити, а ще – віддавати сповна.



«Багато друзів, яким я допомагаю виживати, яких я не знаю, ми не зустрічалися ніколи. Просто спілкуємося, і якщо треба моя допомога, я завжди йду назустріч. Тому духовний світ для мене – це моє життя. Мої вірші… Я ними дихаю, ними живу. І мені здається, що це все від Бога. І цей дар я мушу нести людям», – поділилася поетеса.



Нині Світлана Бояркевич із Тамілою Хмільовською завершує книгу «З любов’ю до України», яка поповнить її поетиний і прозовий доробок.



Окрім того, волинянка разом з іншими співвітчизниками як волонтерка і благодійниця продовжує підтримувати українських воїнів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська співачка й поетесастала однією з переможниць Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття».Звістка про відзнаку застала її зненацька в Іспанії, де жінка мешкає більше десяти років. Тож її присутність на церемонії нагородження, що відбулася цього року в Дніпрі, була під питанням, інформує 12 канал «Так Бог скерував, що я таки змогла приїхати. Для мене це було справжнє свято, і я мала велику честь виходити на цю сцену, отримувати таку високу нагороду за мою творчість», – зазначила Світлана Бояркевич.Жінка вважає, що отримана статуетка – також відзнака її рідних, друзів і колег. Вона зізналася, що завдяки їм вона отримує можливість і наснагу творити, а ще – віддавати сповна.«Багато друзів, яким я допомагаю виживати, яких я не знаю, ми не зустрічалися ніколи. Просто спілкуємося, і якщо треба моя допомога, я завжди йду назустріч. Тому духовний світ для мене – це моє життя. Мої вірші… Я ними дихаю, ними живу. І мені здається, що це все від Бога. І цей дар я мушу нести людям», – поділилася поетеса.Нині Світлана Бояркевич іззавершує книгу «З любов’ю до України», яка поповнить її поетиний і прозовий доробок.Окрім того, волинянка разом з іншими співвітчизниками як волонтерка і благодійниця продовжує підтримувати українських воїнів.

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