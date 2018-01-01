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Повідомили причину смерті декана луцького вишу

Повідомили причину смерті декана луцького вишу
Дев'ятини справили за деканом хімічного факультету Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки в Луцьку 50-річним Олегом Парасюком. До лікарні потрапив після повернення з відрядження.

Пише Оксана Княжик для Газета.ua.

— Олег Васильович поїхав у відрядження до Києва. Коли повернувся, одразу прийшов на роботу, — говорить колега 45-річна Оксана Юрченко. — В університеті йому стало погано, викликали "швидку". Лікарі щось укололи Олегу Васильовичу, і він поїхав додому. Вже звідти його забрали до лікарні. У реанімацію. Спочатку підозрювали інсульт. Але попередньо причиною смерті назвали розрив аневризми судин мозку.

Олег Парасюк був одружений вдруге. Мав доньку і двох синів. У Східноєвропейському університеті працював з 1992-го. Деканом хімічного факультету став п'ять років тому. Був автором майже 500 наукових публікацій, запатентував 20 винаходів. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації четверо науковців.

— Олег Васильович знаний як порядна, чемна і світла людина, — каже Оксана Юрченко. — Був люблячим батьком. Завжди відвозив своїх дітей у садочок і забирав додому.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо про те, що Олег Парасюк помер у лікарні.

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Теги: декан, смерть, Олег Парасюк
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