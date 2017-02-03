У волинському музеї можна буде придбати експонати виставки





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Відвідувачі виставки зможуть не лише познайомитися з творчими роботами новорічної і різдвяної тематики учнів, майстрів та слухачів Технічного коледжу ЛНТУ, але й, за бажанням, придбати їх.



У нашому житті не так давно стала популярною модна течія – handmade (зробив руками). Це творчість на базі найрізноманітніших технологій, з використанням абсолютно різних матеріалів. Хенд мейд – це модно. Ручні вироби завжди були непідвладні часу, на піку моди, їх цінували за оригінальність, ексклюзивність.



Музей волинської ікони бере активну участь у популяризації цієї теми, тому на своїх експозиційних площах представляє творчі роботи новорічної і різдвяної тематики учнів, майстрів та слухачів Технічного коледжу ЛНТУ.



Технічний коледж ЛНТУ готує спеціалістів не лише точних технічних професій, але й таких, що поєднують у собі технічні знання і творчий підхід: живописців, технологів легкої промисловості, швачок і вишивальниць, флористів і майстрів дизайну.



У навчанні учні творчо опановують малюнок, живопис, спецмалюнок, основи композиції, історію стилів у мистецтві і культурі, а реалізувати свої творчі здібності можуть у гуртках технічної творчості.



Вже традиційною стала участь коледжу у різноманітних конкурсах міського та обласного рівнів, міжрегіональних і всеукраїнських, у яких учні і майстри коледжу – завжди серед призерів.



Технічний коледж ЛНТУ тісно співпрацює із Волинською обласною службою зайнятості в частині підготовки кваліфікованих робітників із числа безробітних, які мають бажання здобути кваліфікацію швачки, флориста або слюсаря, що нині є затребуваними на ринку праці. Сьогодні у коледжі проходять навчання дві групи слухачів із числа безробітних, що навчаються за професіями «Швачка» та «Флорист», роботи яких представлені на виставці «Різдвяний дарунок».



Новорічні і різдвяні композиції, ялинкові прикраси, м’які іграшки, топіарії, велике розмаїття ангелочків, ялиночок, місяців, подарункових черевичків та інших різдвяних і новорічних сувенірів чекає свого глядача і покупця!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розпочне роботу виставка 18 грудня о 13:00. Це спільний проект Музею волинської ікони, Технічного коледжу Луцького національного технічного університету та Волинської обласної служби зайнятості.Про це написали на сторінці Волинського краєзнавчого музею у «Фейсбук».Відвідувачі виставки зможуть не лише познайомитися з творчими роботами новорічної і різдвяної тематики учнів, майстрів та слухачів Технічного коледжу ЛНТУ, але й, за бажанням, придбати їх.У нашому житті не так давно стала популярною модна течія – handmade (зробив руками). Це творчість на базі найрізноманітніших технологій, з використанням абсолютно різних матеріалів. Хенд мейд – це модно. Ручні вироби завжди були непідвладні часу, на піку моди, їх цінували за оригінальність, ексклюзивність.Музей волинської ікони бере активну участь у популяризації цієї теми, тому на своїх експозиційних площах представляє творчі роботи новорічної і різдвяної тематики учнів, майстрів та слухачів Технічного коледжу ЛНТУ.Технічний коледж ЛНТУ готує спеціалістів не лише точних технічних професій, але й таких, що поєднують у собі технічні знання і творчий підхід: живописців, технологів легкої промисловості, швачок і вишивальниць, флористів і майстрів дизайну.У навчанні учні творчо опановують малюнок, живопис, спецмалюнок, основи композиції, історію стилів у мистецтві і культурі, а реалізувати свої творчі здібності можуть у гуртках технічної творчості.Вже традиційною стала участь коледжу у різноманітних конкурсах міського та обласного рівнів, міжрегіональних і всеукраїнських, у яких учні і майстри коледжу – завжди серед призерів.Технічний коледж ЛНТУ тісно співпрацює із Волинською обласною службою зайнятості в частині підготовки кваліфікованих робітників із числа безробітних, які мають бажання здобути кваліфікацію швачки, флориста або слюсаря, що нині є затребуваними на ринку праці. Сьогодні у коледжі проходять навчання дві групи слухачів із числа безробітних, що навчаються за професіями «Швачка» та «Флорист», роботи яких представлені на виставці «Різдвяний дарунок».Новорічні і різдвяні композиції, ялинкові прикраси, м’які іграшки, топіарії, велике розмаїття ангелочків, ялиночок, місяців, подарункових черевичків та інших різдвяних і новорічних сувенірів чекає свого глядача і покупця!

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