Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, якою закликає РФ вивести війська з окупованого Криму





Про це повідомляє постійне представництво України при ООН, - пише



"Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях", -йдеться у повідомленні.



У документі підкреслюється, що присутність російських військ в Криму суперечить національному суверенітету і територіальній цілісності України та загрожує безпеці інших держав Європи.



Резолюція висловлює стурбованість щодо мілітаризації Криму РФ та її агресією в частинах Чорного моря та в Азовському морі і засуджує застосування сили проти українських суден.



ООН закликає РФ негайно звільнити захоплені нею українські кораблі та членів їх екіпажу.



Крім того резолюція засуджує будівництво та відкриття РФ мосту через Керченську протоку і її дії проти комерційних кораблів і обмеження судноплавства там.



Документ закликає Росію вивести свої збройні сили з Криму та припинити окупацію території України.



За резолюцію проголосували 66 країн, проти - 19.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генасамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, районів Чорного та Азовського морів".Про це повідомляє постійне представництво України при ООН, - пише "Українська правда" "Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях", -йдеться у повідомленні.У документі підкреслюється, що присутність російських військ в Криму суперечить національному суверенітету і територіальній цілісності України та загрожує безпеці інших держав Європи.Резолюція висловлює стурбованість щодо мілітаризації Криму РФ та її агресією в частинах Чорного моря та в Азовському морі і засуджує застосування сили проти українських суден.ООН закликає РФ негайно звільнити захоплені нею українські кораблі та членів їх екіпажу.Крім того резолюція засуджує будівництво та відкриття РФ мосту через Керченську протоку і її дії проти комерційних кораблів і обмеження судноплавства там.Документ закликає Росію вивести свої збройні сили з Криму та припинити окупацію території України.За резолюцію проголосували 66 країн, проти - 19.

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