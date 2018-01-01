До Ковеля привезли Вифлеємський вогонь
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О 07:30 18 грудня до Ковеля привезли Вифлеємський вогонь.
Привезли його члени громадської організації «Дитячий клуб туристів-рятувальників «Контур», – пише Волинь Нова.
Естафету Вифлеємського вогню миру започаткували в Австрії, проте завдяки пластунам акція була запроваджена і в Україні. Щороку з рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх українців, хто чекає світло тепла, миру, злагоди і сподівання, яке мандрує із Заходу на Схід, єднаючи християн у переддень Різдва Христового.
Юні українці отримали благословенний вогник у столиці. Звідти він роз'їдеться по всій країні.
На Волинь його доставили потягом Київ-Ковель. Ковельчани з лампадами і свічками просто на вокзалі взяли собі часточку Вифлеємського вогню, який є символом миру, затишку і тепла, передвісником свят.
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Привезли його члени громадської організації «Дитячий клуб туристів-рятувальників «Контур», – пише Волинь Нова.
Естафету Вифлеємського вогню миру започаткували в Австрії, проте завдяки пластунам акція була запроваджена і в Україні. Щороку з рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх українців, хто чекає світло тепла, миру, злагоди і сподівання, яке мандрує із Заходу на Схід, єднаючи християн у переддень Різдва Христового.
Юні українці отримали благословенний вогник у столиці. Звідти він роз'їдеться по всій країні.
На Волинь його доставили потягом Київ-Ковель. Ковельчани з лампадами і свічками просто на вокзалі взяли собі часточку Вифлеємського вогню, який є символом миру, затишку і тепла, передвісником свят.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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