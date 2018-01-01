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До Ковеля привезли Вифлеємський вогонь

До Ковеля привезли Вифлеємський вогонь
О 07:30 18 грудня до Ковеля привезли Вифлеємський вогонь.

Привезли його члени громадської організації «Дитячий клуб туристів-рятувальників «Контур», – пише Волинь Нова.

Естафету Вифлеємського вогню миру започаткували в Австрії, проте завдяки пластунам акція була запроваджена і в Україні. Щороку з рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх українців, хто чекає світло тепла, миру, злагоди і сподівання, яке мандрує із Заходу на Схід, єднаючи християн у переддень Різдва Христового.

Юні українці отримали благословенний вогник у столиці. Звідти він роз'їдеться по всій країні.

На Волинь його доставили потягом Київ-Ковель. Ковельчани з лампадами і свічками просто на вокзалі взяли собі часточку Вифлеємського вогню, який є символом миру, затишку і тепла, передвісником свят.

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Теги: вогонь, Ковель, Волинь, мир
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