Курс валют у Луцьку на 18 грудня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.725, а продаж - 28.054.
Євро при купівлі становить - 31.253, при продажу - 31.891.
Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.430.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.983, продаж - 7.570.
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Євро при купівлі становить - 31.253, при продажу - 31.891.
Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.430.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.983, продаж - 7.570.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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