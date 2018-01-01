Українська церква не буде силою захоплювати храми колишнього МП, – Епіфаній

Епіфаній.



Відповідну заяву митрополит зробив в ефірі «Свободи слова» на ICTV, передає



«Ніяких захоплень храмів Московського патріархату з боку єдиної церкви не буде. Ті парафії, які добровільно захочуть стати частиною єдиної української православної церкви - вони мають бути прийняті. Але без насильства, без якихось дій, які будуть провокувати в суспільстві нестабільність», - зазначив він.



Епіфаній наголосив, що об’єднання церкви має проходити мирно і спокійно.



«Я вважаю, що тільки любов, повага можуть бути тією основою, на якій будуть переходити ті парафії, які зараз знаходяться в лоні Російської православної церкви", - наголосив він.



«Ми знаємо, що є багато таких парафій. І, напевно, навіть в кожній парафії є ​​частина прихожан, які готові вже переходити, але, на жаль, немає того механізму досконалого, який би дозволив робити це правильно», - підсумував митрополит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жодних захоплень храмів колишньої УПЦ МП з боку Православної церкви України не буде, заявив Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї УкраїниВідповідну заяву митрополит зробив в ефірі «Свободи слова» на ICTV, передає УНІАН «Ніяких захоплень храмів Московського патріархату з боку єдиної церкви не буде. Ті парафії, які добровільно захочуть стати частиною єдиної української православної церкви - вони мають бути прийняті. Але без насильства, без якихось дій, які будуть провокувати в суспільстві нестабільність», - зазначив він.Епіфаній наголосив, що об’єднання церкви має проходити мирно і спокійно.«Я вважаю, що тільки любов, повага можуть бути тією основою, на якій будуть переходити ті парафії, які зараз знаходяться в лоні Російської православної церкви", - наголосив він.«Ми знаємо, що є багато таких парафій. І, напевно, навіть в кожній парафії є ​​частина прихожан, які готові вже переходити, але, на жаль, немає того механізму досконалого, який би дозволив робити це правильно», - підсумував митрополит.

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