Українська церква не буде силою захоплювати храми колишнього МП, – Епіфаній
Сьогодні, 09:22
Жодних захоплень храмів колишньої УПЦ МП з боку Православної церкви України не буде, заявив Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Відповідну заяву митрополит зробив в ефірі «Свободи слова» на ICTV, передає УНІАН.
«Ніяких захоплень храмів Московського патріархату з боку єдиної церкви не буде. Ті парафії, які добровільно захочуть стати частиною єдиної української православної церкви - вони мають бути прийняті. Але без насильства, без якихось дій, які будуть провокувати в суспільстві нестабільність», - зазначив він.
Епіфаній наголосив, що об’єднання церкви має проходити мирно і спокійно.
«Я вважаю, що тільки любов, повага можуть бути тією основою, на якій будуть переходити ті парафії, які зараз знаходяться в лоні Російської православної церкви", - наголосив він.
«Ми знаємо, що є багато таких парафій. І, напевно, навіть в кожній парафії є частина прихожан, які готові вже переходити, але, на жаль, немає того механізму досконалого, який би дозволив робити це правильно», - підсумував митрополит.
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Відповідну заяву митрополит зробив в ефірі «Свободи слова» на ICTV, передає УНІАН.
«Ніяких захоплень храмів Московського патріархату з боку єдиної церкви не буде. Ті парафії, які добровільно захочуть стати частиною єдиної української православної церкви - вони мають бути прийняті. Але без насильства, без якихось дій, які будуть провокувати в суспільстві нестабільність», - зазначив він.
Епіфаній наголосив, що об’єднання церкви має проходити мирно і спокійно.
«Я вважаю, що тільки любов, повага можуть бути тією основою, на якій будуть переходити ті парафії, які зараз знаходяться в лоні Російської православної церкви", - наголосив він.
«Ми знаємо, що є багато таких парафій. І, напевно, навіть в кожній парафії є частина прихожан, які готові вже переходити, але, на жаль, немає того механізму досконалого, який би дозволив робити це правильно», - підсумував митрополит.
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