Автобуси в кюветах і застряглі фури: наслідки снігового колапсу на Волині
Сьогодні, 09:32
За минулу добу на Волині рятувальники вивільнили із заметів 30 автомобілів та надали допомогу 63 особам.
17 грудня рятувальники надавали допомоги водіям та пасажирам автівок, які потрапили у скрутне становище на дорогах, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Так, працівники пожежно-рятувальної частини міста Рожище витягнули із кювету поблизу села Копачівка Рожищенського району та відбуксирували рейсовий автобус, що курсував за маршрутом «Луцьк – Турійськ», а також витягнули із кювету у селі Дубище пасажирський автобус «Луцьк – Дубище».
У Горохівському районі рятувальники відбуксирували з проїжджої частини 2 пасажирські автобуси, де перебувало 18 осіб, що прямували від райцентру до сіл Миколаїв та Диковини.
Водіям вантажних автомобілів, що опинилися у кюветах або заблокували рух на слизькому автошляху, рятувальники надавали допомогу у Рожищі, Ковелі, Нововолинську та в Луцьку, а також в Іваничівському й Горохівському районах. У Ківерцівському районі поблизу села Жабка співробітники ДСНС відбуксирували із кювету та встановили на дорогу вантажний автомобіль з причепом.
Загалом рятувальники вивільнили із снігових заметів 30 автомобілів та надали допомогу 63 громадянам. Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 29 одиниць пожежно-рятувальної техніки, задіяно 115 співробітників підрозділів ДСНС.
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17 грудня рятувальники надавали допомоги водіям та пасажирам автівок, які потрапили у скрутне становище на дорогах, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Так, працівники пожежно-рятувальної частини міста Рожище витягнули із кювету поблизу села Копачівка Рожищенського району та відбуксирували рейсовий автобус, що курсував за маршрутом «Луцьк – Турійськ», а також витягнули із кювету у селі Дубище пасажирський автобус «Луцьк – Дубище».
У Горохівському районі рятувальники відбуксирували з проїжджої частини 2 пасажирські автобуси, де перебувало 18 осіб, що прямували від райцентру до сіл Миколаїв та Диковини.
Водіям вантажних автомобілів, що опинилися у кюветах або заблокували рух на слизькому автошляху, рятувальники надавали допомогу у Рожищі, Ковелі, Нововолинську та в Луцьку, а також в Іваничівському й Горохівському районах. У Ківерцівському районі поблизу села Жабка співробітники ДСНС відбуксирували із кювету та встановили на дорогу вантажний автомобіль з причепом.
Загалом рятувальники вивільнили із снігових заметів 30 автомобілів та надали допомогу 63 громадянам. Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 29 одиниць пожежно-рятувальної техніки, задіяно 115 співробітників підрозділів ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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