Автобуси в кюветах і застряглі фури: наслідки снігового колапсу на Волині

За минулу добу на Волині рятувальники вивільнили із заметів 30 автомобілів та надали допомогу 63 особам.17 грудня рятувальники надавали допомоги водіям та пасажирам автівок, які потрапили у скрутне становище на дорогах, - інформує ДСНС України у Волинській області.Так, працівники пожежно-рятувальної частини міста Рожище витягнули із кювету поблизу села Копачівка Рожищенського району та відбуксирували рейсовий автобус, що курсував за маршрутом «Луцьк – Турійськ», а також витягнули із кювету у селі Дубище пасажирський автобус «Луцьк – Дубище».У Горохівському районі рятувальники відбуксирували з проїжджої частини 2 пасажирські автобуси, де перебувало 18 осіб, що прямували від райцентру до сіл Миколаїв та Диковини.Водіям вантажних автомобілів, що опинилися у кюветах або заблокували рух на слизькому автошляху, рятувальники надавали допомогу у Рожищі, Ковелі, Нововолинську та в Луцьку, а також в Іваничівському й Горохівському районах. У Ківерцівському районі поблизу села Жабка співробітники ДСНС відбуксирували із кювету та встановили на дорогу вантажний автомобіль з причепом.Загалом рятувальники вивільнили із снігових заметів 30 автомобілів та надали допомогу 63 громадянам. Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 29 одиниць пожежно-рятувальної техніки, задіяно 115 співробітників підрозділів ДСНС.