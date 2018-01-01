Луцький ЖЕК №7 – «Лідер року 2018»
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У Луцьку директору житлово-комунального підприємства № 7 вручили нагороду.
Про це йшлося під час оперативної наради в Луцькій міській раді 18 грудня, - йдеться на сайті Луцькради.
Зазначається, що за результатами аналізу фінансово-економічних показників золото рейтингу та звання «Лідер року 2018» Національного бізнес-рейтингу серед суб’єктів господарювання України завоювало житлово-комунальне підприємство №7 (директор Гарбарчук Микола Миколайович).
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Про це йшлося під час оперативної наради в Луцькій міській раді 18 грудня, - йдеться на сайті Луцькради.
Зазначається, що за результатами аналізу фінансово-економічних показників золото рейтингу та звання «Лідер року 2018» Національного бізнес-рейтингу серед суб’єктів господарювання України завоювало житлово-комунальне підприємство №7 (директор Гарбарчук Микола Миколайович).
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