Луцький ЖЕК №7 – «Лідер року 2018»





Про це йшлося під час оперативної наради в Луцькій міській раді 18 грудня, - йдеться на сайті Луцькради.



Зазначається, що за результатами аналізу фінансово-економічних показників золото рейтингу та звання «Лідер року 2018» Національного бізнес-рейтингу серед суб’єктів господарювання України завоювало житлово-комунальне підприємство №7 (директор Гарбарчук Микола Миколайович).













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку директору житлово-комунального підприємства № 7 вручили нагороду.Про це йшлося під час оперативної наради в Луцькій міській раді 18 грудня, - йдеться на сайті Луцькради.Зазначається, що за результатами аналізу фінансово-економічних показників золото рейтингу та звання «Лідер року 2018» Національного бізнес-рейтингу серед суб’єктів господарювання України завоювало житлово-комунальне підприємство №7 (директор).

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