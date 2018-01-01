вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому уряд Гройсмана розпочинає новий етап децентралізації

Чому уряд Гройсмана розпочинає новий етап децентралізації
Нещодавно Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив, що настав час для нового етапу реформи децентралізації. Що це означає і чому це потрібно зараз робити?

Децентралізація – одна з тих реформ, яка уже дала людям перші реальні результати – в містах і громадах, які приєднались до реформи, вперше за багато років з’явились кошти, щоб ремонтувати і будувати школи, садочки, дороги, обладнувати лікувальні заклади, підвищувати якість комунальних послуг. Куди спрямувати ці додаткові кошти, тепер вирішує місцева влада. Саме в тому, щоб дати органам місцевого самоврядування необхідні ресурси і повноваження для вирішення проблем підвищення якості життя громадян, і полягала головна ідея реформи, проект якої вніс на засідання Уряду в квітні 2014 року тоді ще віце-прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

За час, який минув, створені 874 об’єднані громади, які здобули повноваження, ресурси, землю у комунальну власність від держави. Власні доходи місцевих бюджетів зросли з 68,6 млрд грн у 2014 році до 231 млрд у 2018 році. Окрім цього, державна підтримка розвитку регіонів цього року становить рекордні 37,8 млрд грн. Загалом кількість побудованих та відновлених коштом держбюджету шкіл, садочків, лікарень, водогонів, енергоефективних котелень та інших об’єктів за чотири роки перевищила три тисячі. Адміністративні послуги в Україні також стають доступнішими поряд із місцем проживання – по всій країні створені 775 Центрів надання адміністративних послуг – прозорих офісів, де без бюрократії та зловживань з боку чиновників люди отримують необхідні дозволи, довідки, виписки.

Щоб ці зміни стали незворотними, щоб кошти знову не забрали на Київ, щоб не позбавляли громади права на власний розвиток, потрібно захистити децентралізацію від будь-яких спроб повернути все назад. Потрібно здолати спротив тих чиновників і політиків, які уже сьогодні заважають утворенню нових об’єднаних громад, – можливість скористатись перевагами децентралізації повинні мати усі громадяни України. Потрібно не тільки прибрати ті перешкоди, які заважають сьогодні громадам бути самодостатніми, а регіонам – економічно успішними, а й дати їм нові інструменти. Наступні місцеві вибори у 2020 році мають остаточно закріпити ці позитивні зміни в системі місцевого самоврядування.

На новому етапі реформи особливий акцент планується зробити на регіональному економічному розвитку. Кожен регіон повинен мати чітке бачення свого розвитку, а держава – підтримати реалізацію цих стратегій і забезпечити згуртованість України. Сьогодні Уряд робить акцент на розбудові доріг, розвитку залізниці, регіональних аеропортів, створенні мережі кардіоцентрів, реалізації проекту нової української школи. І це – приклади тих програм, які мають бути посилені на цьому етапі реформи.

Саме в цьому і полягає новий етап децентралізації. Сильні громади – основа сильної України, тому саме з цієї реформи і треба було розпочинати зміни. Її незворотність і успішне продовження – запорука подальшого успіху України.

Чому уряд Гройсмана розпочинає новий етап децентралізації

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Уряд Гройсмана, децентралізація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Митрополит Михаїл розповів про шантаж Філарета на Об'єднавчому соборі
Сьогодні, 12:57
На Волині пасажирський автобус злетів з дороги. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Чому уряд Гройсмана розпочинає новий етап децентралізації
Сьогодні, 12:09
На Житомирщині – жахлива аварія: є загиблі та поранені. ФОТО
Сьогодні, 11:53
У Луцьку легковик стукнувся з маршруткою, рух – ускладнений
Сьогодні, 11:48
Схожі новини
Гройсман похвалив Волинь за децентралізацію. ВІДЕО Гройсман похвалив Волинь за децентралізацію. ВІДЕО
10 листопад, 16:17
Ліквідувати не можна залишити: Волинь може ініціювати укрупнення районів Ліквідувати не можна залишити: Волинь може ініціювати укрупнення районів
24 жовтень, 12:25
До ОТГ під Луцьком приєднається село з іншого району До ОТГ під Луцьком приєднається село з іншого району
09 жовтень, 03:34
Експерти назвали найбагатші ОТГ Волині. РЕЙТИНГ Експерти назвали найбагатші ОТГ Волині. РЕЙТИНГ
01 жовтень, 22:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від удару з вантажівкою легковик відкинуло в маршрутку: деталі аварії у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:10
 0
У Луцьку священнослужитель УПЦ МП хоче перейти до Православної церкви України
Сьогодні, 13:06
 0
Митрополит Михаїл розповів про шантаж Філарета на Об'єднавчому соборі
Сьогодні, 12:57
 0
На Волині пасажирський автобус злетів з дороги. ФОТО
Сьогодні, 12:35
 0
Чому уряд Гройсмана розпочинає новий етап децентралізації
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8