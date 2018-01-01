Чому уряд Гройсмана розпочинає новий етап децентралізації

Нещодавно Прем'єр-міністр Україниоголосив, що настав час для нового етапу реформи децентралізації. Що це означає і чому це потрібно зараз робити?Децентралізація – одна з тих реформ, яка уже дала людям перші реальні результати – в містах і громадах, які приєднались до реформи, вперше за багато років з’явились кошти, щоб ремонтувати і будувати школи, садочки, дороги, обладнувати лікувальні заклади, підвищувати якість комунальних послуг. Куди спрямувати ці додаткові кошти, тепер вирішує місцева влада. Саме в тому, щоб дати органам місцевого самоврядування необхідні ресурси і повноваження для вирішення проблем підвищення якості життя громадян, і полягала головна ідея реформи, проект якої вніс на засідання Уряду в квітні 2014 року тоді ще віце-прем’єр-міністр Володимир Гройсман.За час, який минув, створені 874 об’єднані громади, які здобули повноваження, ресурси, землю у комунальну власність від держави. Власні доходи місцевих бюджетів зросли з 68,6 млрд грн у 2014 році до 231 млрд у 2018 році. Окрім цього, державна підтримка розвитку регіонів цього року становить рекордні 37,8 млрд грн. Загалом кількість побудованих та відновлених коштом держбюджету шкіл, садочків, лікарень, водогонів, енергоефективних котелень та інших об’єктів за чотири роки перевищила три тисячі. Адміністративні послуги в Україні також стають доступнішими поряд із місцем проживання – по всій країні створені 775 Центрів надання адміністративних послуг – прозорих офісів, де без бюрократії та зловживань з боку чиновників люди отримують необхідні дозволи, довідки, виписки.Щоб ці зміни стали незворотними, щоб кошти знову не забрали на Київ, щоб не позбавляли громади права на власний розвиток, потрібно захистити децентралізацію від будь-яких спроб повернути все назад. Потрібно здолати спротив тих чиновників і політиків, які уже сьогодні заважають утворенню нових об’єднаних громад, – можливість скористатись перевагами децентралізації повинні мати усі громадяни України. Потрібно не тільки прибрати ті перешкоди, які заважають сьогодні громадам бути самодостатніми, а регіонам – економічно успішними, а й дати їм нові інструменти. Наступні місцеві вибори у 2020 році мають остаточно закріпити ці позитивні зміни в системі місцевого самоврядування.На новому етапі реформи особливий акцент планується зробити на регіональному економічному розвитку. Кожен регіон повинен мати чітке бачення свого розвитку, а держава – підтримати реалізацію цих стратегій і забезпечити згуртованість України. Сьогодні Уряд робить акцент на розбудові доріг, розвитку залізниці, регіональних аеропортів, створенні мережі кардіоцентрів, реалізації проекту нової української школи. І це – приклади тих програм, які мають бути посилені на цьому етапі реформи.Саме в цьому і полягає новий етап децентралізації. Сильні громади – основа сильної України, тому саме з цієї реформи і треба було розпочинати зміни. Її незворотність і успішне продовження – запорука подальшого успіху України.