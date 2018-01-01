Подробиці моторошної аварії на Львівщині, у якій загинув 23-річний волинянин. ВІДЕО





Кадри з відеореєстратора автобуса були показані в сюжеті



Нагадаємо, що у ніч на неділю на трасі "Львів-Краковець" міжнародний



На відео видно, як на різкому повороті автобус заносить і він трощить легковик, який їде на зустріч. Від удару машину просто зім’яло у бляшанку.



"Був великий удар, я вийшов, такий хлопок, дуже сильний удар", - каже очевидець Тарас Рак. Богдан Стельмах досі не може оговтатися від аварії – автобус занесло на його подвір’я. Чоловік уночі із сином надавав допомогу постраждалим. "Цілу ніч ніхто не спав. Я тих двох пацанів на таксі возив на швидку", - каже очевидець.



У машині їхало п’ятеро друзів військових-контрактників, вони поверталися з нічного клубу Львова на Яворівський полігон. За інформацією, 23-річний шофер був тверезий. Дорогою військові підібрали ще одного хлопця – він та троє військових загинули одразу. Ще двох бійців шпиталізували, вони дивом вціліли. "В одного черепно-мозкова травма, струс головного мозку, іншому потерпілому констатовано відкритий перелом кісток передпліччя та закритий перелом лівої гомілки", - розповіла лікар-травматолог Людмила Фролова.





В автобусі їхало майже 70 людей, ніхто не постраждав. За інформацією ТСН, водій їхав зі швидкістю близько 70 кілометрів на годину в місці, де дозволено лише 40 км/год. До того ж, трасу добряче засніжило. "Просто дорога слизька, вчора дощ зі снігом падав", - каже очевидець Тарас Рак. Після зіткнення з легковиком автобус врізався в електроопору, через що півсотні осель залишилися без електроенергії. "Стоїть захист, автомати, вони зразу повибивали, відповідно пішло замикання і ніхто не попав під напругу", - пояснив електромонтер Руслан Таратула.



Водія автобуса поліція вже затримала. Якщо він винен, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стан двох потерпілих військових після ДТП на трасі у Львівській області поліпшився, їхньому життю загрози вже немає.Кадри з відеореєстратора автобуса були показані в сюжеті ТСН Нагадаємо, що у ніч на неділю на трасі "Львів-Краковець" міжнародний автобус в’їхав у легкову автівку , четверо людей загинули, троє із них - військові. Автобус їхав з Польщі, віз майже 70 пасажирів. На різкому повороті його занесло на зустрічну, і він просто розтрощив легковик.На відео видно, як на різкому повороті автобус заносить і він трощить легковик, який їде на зустріч. Від удару машину просто зім’яло у бляшанку."Був великий удар, я вийшов, такий хлопок, дуже сильний удар", - каже очевидець. Богдан Стельмах досі не може оговтатися від аварії – автобус занесло на його подвір’я. Чоловік уночі із сином надавав допомогу постраждалим. "Цілу ніч ніхто не спав. Я тих двох пацанів на таксі возив на швидку", - каже очевидець.У машині їхало п’ятеро друзів військових-контрактників, вони поверталися з нічного клубу Львова на Яворівський полігон. За інформацією, 23-річний шофер був тверезий. Дорогою військові підібрали ще одного хлопця – він та троє військових загинули одразу. Ще двох бійців шпиталізували, вони дивом вціліли. "В одного черепно-мозкова травма, струс головного мозку, іншому потерпілому констатовано відкритий перелом кісток передпліччя та закритий перелом лівої гомілки", - розповіла лікар-травматолог Людмила Фролова.В автобусі їхало майже 70 людей, ніхто не постраждав. За інформацією ТСН, водій їхав зі швидкістю близько 70 кілометрів на годину в місці, де дозволено лише 40 км/год. До того ж, трасу добряче засніжило. "Просто дорога слизька, вчора дощ зі снігом падав", - каже очевидець Тарас Рак. Після зіткнення з легковиком автобус врізався в електроопору, через що півсотні осель залишилися без електроенергії. "Стоїть захист, автомати, вони зразу повибивали, відповідно пішло замикання і ніхто не попав під напругу", - пояснив електромонтер Руслан Таратула.Водія автобуса поліція вже затримала. Якщо він винен, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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