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Подробиці моторошної аварії на Львівщині, у якій загинув 23-річний волинянин. ВІДЕО

Подробиці моторошної аварії на Львівщині, у якій загинув 23-річний волинянин. ВІДЕО
Стан двох потерпілих військових після ДТП на трасі у Львівській області поліпшився, їхньому життю загрози вже немає.

Кадри з відеореєстратора автобуса були показані в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, що у ніч на неділю на трасі "Львів-Краковець" міжнародний автобус в’їхав у легкову автівку, четверо людей загинули, троє із них - військові. Автобус їхав з Польщі, віз майже 70 пасажирів. На різкому повороті його занесло на зустрічну, і він просто розтрощив легковик. 

На відео видно, як на різкому повороті автобус заносить і він трощить легковик, який їде на зустріч. Від удару машину просто зім’яло у бляшанку.

"Був великий удар, я вийшов, такий хлопок, дуже сильний удар", - каже очевидець Тарас Рак. Богдан Стельмах досі не може оговтатися від аварії – автобус занесло на його подвір’я. Чоловік уночі із сином надавав допомогу постраждалим. "Цілу ніч ніхто не спав. Я тих двох пацанів на таксі возив на швидку", - каже очевидець.

У машині їхало п’ятеро друзів військових-контрактників, вони поверталися з нічного клубу Львова на Яворівський полігон. За інформацією, 23-річний шофер був тверезий. Дорогою військові підібрали ще одного хлопця – він та троє військових загинули одразу. Ще двох бійців шпиталізували, вони дивом вціліли. "В одного черепно-мозкова травма, струс головного мозку, іншому потерпілому констатовано відкритий перелом кісток передпліччя та закритий перелом лівої гомілки", - розповіла лікар-травматолог Людмила Фролова.


В автобусі їхало майже 70 людей, ніхто не постраждав. За інформацією ТСН, водій їхав зі швидкістю близько 70 кілометрів на годину в місці, де дозволено лише 40 км/год. До того ж, трасу добряче засніжило. "Просто дорога слизька, вчора дощ зі снігом падав", - каже очевидець Тарас Рак. Після зіткнення з легковиком автобус врізався в електроопору, через що півсотні осель залишилися без електроенергії. "Стоїть захист, автомати, вони зразу повибивали, відповідно пішло замикання і ніхто не попав під напругу", - пояснив електромонтер Руслан Таратула.

Водія автобуса поліція вже затримала. Якщо він винен, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.


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Теги: аварія, Львівщина
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