У Луцьку встановлять меморіальну дошку на честь православних храмів
Сьогодні, 10:41
У сквері, що на вулиці Кафедральній у місті Луцьку встановлять меморіальну дошку на честь православних храмів, які колись розташовувались поблизу.
Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету у вівторок, 18 грудня.
Начальник департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась зазначив, що з відповідним клопотанням звернувся відділ охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради. Він пояснив, що впродовж X-XIX століть на території Луцького окольного замку існували чотири православні храми, а саме: церква Дмитра Солунського (XIV-XIX ст.), Великомучениці Катерини (X-XVII ст.), святителя Петра Ратенського (XIV-XVII ст.), апостола Якова (XV-XVI ст.).
Наразі жоден із них не зберігся, проте збереглися їх фундаменти та захоронення прихожан. Відтак, з метою увіковічення пам’яті про ці храми, пропонують встановити гранітну пам’ятної меморіальної дошки з відповідною інформацією про них.
Члени виконкому підтримали проект рішення.
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Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету у вівторок, 18 грудня.
Начальник департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась зазначив, що з відповідним клопотанням звернувся відділ охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради. Він пояснив, що впродовж X-XIX століть на території Луцького окольного замку існували чотири православні храми, а саме: церква Дмитра Солунського (XIV-XIX ст.), Великомучениці Катерини (X-XVII ст.), святителя Петра Ратенського (XIV-XVII ст.), апостола Якова (XV-XVI ст.).
Наразі жоден із них не зберігся, проте збереглися їх фундаменти та захоронення прихожан. Відтак, з метою увіковічення пам’яті про ці храми, пропонують встановити гранітну пам’ятної меморіальної дошки з відповідною інформацією про них.
Члени виконкому підтримали проект рішення.
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