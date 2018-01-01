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На Волині легковик влетів у припарковану вантажівку

На Волині легковик влетів у припарковану вантажівку
Поблизу села Терешківці Горохівського району 25-річний водій Opel Zafira врізався у вантажівку DAF.

ДТП сталася 17 грудня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У результаті зіткнення постраждав водій вантажівки, 42-річний житель Полтавської області, який у цей час усував недоліки освітлення причепу автомобіля.

Потерпілий після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.

За фактом ДТП триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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