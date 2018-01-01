На Волині легковик влетів у припарковану вантажівку
Сьогодні, 11:00
Поблизу села Терешківці Горохівського району 25-річний водій Opel Zafira врізався у вантажівку DAF.
ДТП сталася 17 грудня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У результаті зіткнення постраждав водій вантажівки, 42-річний житель Полтавської області, який у цей час усував недоліки освітлення причепу автомобіля.
Потерпілий після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.
За фактом ДТП триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
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ДТП сталася 17 грудня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У результаті зіткнення постраждав водій вантажівки, 42-річний житель Полтавської області, який у цей час усував недоліки освітлення причепу автомобіля.
Потерпілий після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.
За фактом ДТП триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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