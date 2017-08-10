В аварії на Волині травмувалося двоє людей





Нагадаємо, що ввечері 17 грудня на автодорозі в селі Дерно легковик Audi A6 зіткнувся із автомобілем ВАЗ 2109, - інформує ГУНП у Волинській області.



Внаслідок автопригоди водій та пасажирка «ВАЗу» отримали тілесні ушкодження.



За кермом автомобіля Audi A6 перебував 26-річний житель Рівненської області. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся із легковиком «ВАЗ 2109», який був припаркований на узбіччі дороги.



Внаслідок автопригоди 25-річний водій та 52-річна пасажирка «ВАЗу» отримали тілесні ушкодження. Водія госпіталізували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі в ДТП постраждали водій та пасажирка ВАЗу.Нагадаємо, що ввечері 17 грудня на автодорозі в селі Дерно легковик Audi A6 зіткнувся із автомобілем ВАЗ 2109, - інформує ГУНП у Волинській області.Внаслідок автопригоди водій та пасажирка «ВАЗу» отримали тілесні ушкодження.За кермом автомобіля Audi A6 перебував 26-річний житель Рівненської області. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся із легковиком «ВАЗ 2109», який був припаркований на узбіччі дороги.Внаслідок автопригоди 25-річний водій та 52-річна пасажирка «ВАЗу» отримали тілесні ушкодження. Водія госпіталізували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію