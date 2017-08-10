В аварії на Волині травмувалося двоє людей

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У Ківерцівському районі в ДТП постраждали водій та пасажирка ВАЗу.
Нагадаємо, що ввечері 17 грудня на автодорозі в селі Дерно легковик Audi A6 зіткнувся із автомобілем ВАЗ 2109, - інформує ГУНП у Волинській області.
Внаслідок автопригоди водій та пасажирка «ВАЗу» отримали тілесні ушкодження.
За кермом автомобіля Audi A6 перебував 26-річний житель Рівненської області. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся із легковиком «ВАЗ 2109», який був припаркований на узбіччі дороги.
Внаслідок автопригоди 25-річний водій та 52-річна пасажирка «ВАЗу» отримали тілесні ушкодження. Водія госпіталізували.
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Нагадаємо, що ввечері 17 грудня на автодорозі в селі Дерно легковик Audi A6 зіткнувся із автомобілем ВАЗ 2109, - інформує ГУНП у Волинській області.
Внаслідок автопригоди водій та пасажирка «ВАЗу» отримали тілесні ушкодження.
За кермом автомобіля Audi A6 перебував 26-річний житель Рівненської області. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся із легковиком «ВАЗ 2109», який був припаркований на узбіччі дороги.
Внаслідок автопригоди 25-річний водій та 52-річна пасажирка «ВАЗу» отримали тілесні ушкодження. Водія госпіталізували.
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