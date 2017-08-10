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В аварії на Волині травмувалося двоє людей

В аварії на Волині травмувалося двоє людей
У Ківерцівському районі в ДТП постраждали водій та пасажирка ВАЗу.

Нагадаємо, що ввечері 17 грудня на автодорозі в селі Дерно легковик Audi A6 зіткнувся із автомобілем ВАЗ 2109, - інформує ГУНП у Волинській області.

Внаслідок автопригоди водій та пасажирка «ВАЗу» отримали тілесні ушкодження.

За кермом автомобіля Audi A6 перебував 26-річний житель Рівненської області. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся із легковиком «ВАЗ 2109», який був припаркований на узбіччі дороги.

Внаслідок автопригоди 25-річний водій та 52-річна пасажирка «ВАЗу» отримали тілесні ушкодження. Водія госпіталізували.


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Теги: аварія, Дерно
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