З луцької автостанції у рейси не виїхали майже 20 автобусів
Сьогодні, 11:04
Через погодні умови сьогодні, 18 грудня, з луцької автостанції №1 відмінили виїзди майже 20-ти рейсових автобусів.
Про це розповіла диспетчер Руслана Єлєніна, - пише Суспільне Волині.
У напрямку сіл Баболоки, Жабче, Берестечко, Коритниця Угли, Пержа, Берегове, Торчин - бездоріжжя. За словами диспетчера, впродовж дня ситуація може змінитися.
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Про це розповіла диспетчер Руслана Єлєніна, - пише Суспільне Волині.
У напрямку сіл Баболоки, Жабче, Берестечко, Коритниця Угли, Пержа, Берегове, Торчин - бездоріжжя. За словами диспетчера, впродовж дня ситуація може змінитися.
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