З луцької автостанції у рейси не виїхали майже 20 автобусів





Про це розповіла диспетчер Руслана Єлєніна, - пише



У напрямку сіл Баболоки, Жабче, Берестечко, Коритниця Угли, Пержа, Берегове, Торчин - бездоріжжя. За словами диспетчера, впродовж дня ситуація може змінитися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через погодні умови сьогодні, 18 грудня, з луцької автостанції №1 відмінили виїзди майже 20-ти рейсових автобусів.Про це розповіла диспетчер Руслана Єлєніна, - пише Суспільне Волині У напрямку сіл Баболоки, Жабче, Берестечко, Коритниця Угли, Пержа, Берегове, Торчин - бездоріжжя. За словами диспетчера, впродовж дня ситуація може змінитися.

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