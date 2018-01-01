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З луцької автостанції у рейси не виїхали майже 20 автобусів

З луцької автостанції у рейси не виїхали майже 20 автобусів
Через погодні умови сьогодні, 18 грудня, з луцької автостанції №1 відмінили виїзди майже 20-ти рейсових автобусів.

Про це розповіла диспетчер Руслана Єлєніна, - пише Суспільне Волині.

У напрямку сіл Баболоки, Жабче, Берестечко, Коритниця Угли, Пержа, Берегове, Торчин - бездоріжжя. За словами диспетчера, впродовж дня ситуація може змінитися.

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Теги: рейси, автобуси, Волинь, відміна
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