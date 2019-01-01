У Луцьку підвищили плату за розміщення реклами
Сьогодні, 11:06
Базову плату за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів збільшили на 48 відсотків.
Проект рішення прийняли у вівторок, 18 грудня, на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради.
Зокрема вирішили збільшити на період з 01.01.2019 по 31.12.2019 на 48 відсотків величину базового тарифу плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Луцька.
Відповідні зміни внесли з метою виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Луцька на 2018-2019 роки, наповнення та збільшення дохідної частини бюджету міста Луцька.
Прогнозують, що збільшення тарифу надасть можливість залучити додаткові кошти на виконання міських цільових програм.
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Проект рішення прийняли у вівторок, 18 грудня, на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради.
Зокрема вирішили збільшити на період з 01.01.2019 по 31.12.2019 на 48 відсотків величину базового тарифу плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Луцька.
Відповідні зміни внесли з метою виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Луцька на 2018-2019 роки, наповнення та збільшення дохідної частини бюджету міста Луцька.
Прогнозують, що збільшення тарифу надасть можливість залучити додаткові кошти на виконання міських цільових програм.
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