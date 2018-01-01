Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення «євроблях»





За новими стандартами митниця повинна оцінювати авто відштовхуючись від реальної вартості, а не від завищеної, яка вказана у каталогах Шваке (Schwacke), - пише



Про це йдеться у постанові, опублікованій на сайті "Урядовий портал".



У постанові зазначається десять видів документів, які можуть підтверджувати вартість авто:



Договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності;

Рахунок-фактура (інвойс);

Банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу;

Інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного транспортного засобу та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого транспортного засобу;

Договір (угода, контракт) із третіми особами, пов'язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку транспортного засобу;

Рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом);

Каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця транспортного засобу;

Копія митної декларації країни експорту;

Висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість транспортного засобу;

Довідкова інформація про вартість у країні експорту транспортних засобів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним транспортним засобам, з вирахуванням з такої вартості сум податків, що підлягають поверненню в країні експорту згідно з вивезенням (експортом) таких транспортних засобів.



При цьому, якщо, під час розмитнення, відповідні органи зможуть довести недостовірність заявленої фактурної вартості автомобіля, то вони можуть відмовити в оформленні такого авто заявленої фактурної вартості. У такому разі оцінку будуть здійснювати за каталогами.



Новий порядок оформлення включає виключно електронну форму декларування автомобіля на іноземній реєстрації.

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