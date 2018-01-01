Переможці конкурсу «Обличчя Інвестора» взяли участь у перших зйомках. ФОТО*
Сьогодні, 11:34
На початку листопада Будівельна компанія «Інвестор» підбила підсумки конкурсу «Обличчя Інвестора», а вже в листопаді-грудні переможці долучились до перших проектів забудовника.
Зокрема Олена Григоренко, Соломія Павлючик та Єгор Пашкевич знялися у промо-ролику Будівельної компанії «Інвестор» «Будуємо майбутнє», – пише Перший.
Його можна побачити в соцмережах, на телебаченні та в луцьких кінотеатрах.
Зйомки відбулися у Луцьку, у кав’ярні на вулиці Лесі Українки, біля річки Стир з панорамою на житловий комплекс «Супернова» та в квартирі ЖК «Юпітер».
Цікаво, що це відео – не про будівництво чи житлові комплекси «Інвестора», а про цінності компанії, які покладені в основу кожного проекту, – затишок, комфорт, безпеку і турботу.
Ролик отримав багато схвальних відгуків. Його активно репостять та коментують у соцмережах.
Крім того, Олену Григоренко можна побачити на луцьких білбордах, оскільки вона стала обличчям акції «Шукайте друга». Цю акцію Будівельна компанія «Інвестор» запустила в листопаді.
Це – подарунок клієнтам компанії, адже кожен, хто знайде серед своїх друзів клієнтів «Інвестора» і купить житло в забудовника, разом з другом стане власником сертифіката на 10 тисяч гривень (по 5 тисяч кожному) на купівлю будь-яких товарів у магазині «Фокстрот». Такий же сертифікат отримають ті, хто вже купив житло в компанії, якщо вони порадять своїм друзям оселитись у житлових комплексах «Інвестора» і ті придбають квартиру, котедж чи таунхаус компанії.
«Шукайте друга» – не просто акція, а вияв однієї з особливостей «Інвестора»: у компанії люблять тішити своїх клієнтів подарунками.
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«В наступному році ми плануємо багато цікавих проектів. Будемо знімати ще ролики і вже маємо ідеї, як активно залучати до цього процесу переможців конкурсу «Обличчя Інвестора». Я сподіваюсь, що ми впишемо їхню історію в історію нашої компанії, оскільки важливо, щоб вони в кожному проекті були справжніми, гармонійно вписувались у кожен кадр», – розповіла маркетологиня будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.
Вона додала, що «Інвестор» будує не просто стіни, а житло, в якому створені всі умови для щастя, тому важливо розповісти про це людям. У цьому й допомагатимуть переможці конкурсу «Обличчя Інвестора».
«Ми акцентуємо увагу не тільки на якості будинків, а й атмосфері в них, адже в житлових комплексах «Інвестора» зовсім інша якість життя. Там людина не буде хвилюватись, де на ніч припаркувати свою машину, де будуть гуляти її діти та чи буде їм безпечно на власному подвір'ї. Тому що біля будинку є дитячий майданчик, а територія навколо нього загороджена та під охороною, – сказала маркетологиня. – Крім того, це житло – енергоефективне, а це вимога часу».
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Зокрема Олена Григоренко, Соломія Павлючик та Єгор Пашкевич знялися у промо-ролику Будівельної компанії «Інвестор» «Будуємо майбутнє», – пише Перший.
Його можна побачити в соцмережах, на телебаченні та в луцьких кінотеатрах.
Зйомки відбулися у Луцьку, у кав’ярні на вулиці Лесі Українки, біля річки Стир з панорамою на житловий комплекс «Супернова» та в квартирі ЖК «Юпітер».
Цікаво, що це відео – не про будівництво чи житлові комплекси «Інвестора», а про цінності компанії, які покладені в основу кожного проекту, – затишок, комфорт, безпеку і турботу.
Ролик отримав багато схвальних відгуків. Його активно репостять та коментують у соцмережах.
Крім того, Олену Григоренко можна побачити на луцьких білбордах, оскільки вона стала обличчям акції «Шукайте друга». Цю акцію Будівельна компанія «Інвестор» запустила в листопаді.
Це – подарунок клієнтам компанії, адже кожен, хто знайде серед своїх друзів клієнтів «Інвестора» і купить житло в забудовника, разом з другом стане власником сертифіката на 10 тисяч гривень (по 5 тисяч кожному) на купівлю будь-яких товарів у магазині «Фокстрот». Такий же сертифікат отримають ті, хто вже купив житло в компанії, якщо вони порадять своїм друзям оселитись у житлових комплексах «Інвестора» і ті придбають квартиру, котедж чи таунхаус компанії.
«Шукайте друга» – не просто акція, а вияв однієї з особливостей «Інвестора»: у компанії люблять тішити своїх клієнтів подарунками.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Шукайте друга»: акція від «Інвестора» набирає обертів
«В наступному році ми плануємо багато цікавих проектів. Будемо знімати ще ролики і вже маємо ідеї, як активно залучати до цього процесу переможців конкурсу «Обличчя Інвестора». Я сподіваюсь, що ми впишемо їхню історію в історію нашої компанії, оскільки важливо, щоб вони в кожному проекті були справжніми, гармонійно вписувались у кожен кадр», – розповіла маркетологиня будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.
Вона додала, що «Інвестор» будує не просто стіни, а житло, в якому створені всі умови для щастя, тому важливо розповісти про це людям. У цьому й допомагатимуть переможці конкурсу «Обличчя Інвестора».
«Ми акцентуємо увагу не тільки на якості будинків, а й атмосфері в них, адже в житлових комплексах «Інвестора» зовсім інша якість життя. Там людина не буде хвилюватись, де на ніч припаркувати свою машину, де будуть гуляти її діти та чи буде їм безпечно на власному подвір'ї. Тому що біля будинку є дитячий майданчик, а територія навколо нього загороджена та під охороною, – сказала маркетологиня. – Крім того, це житло – енергоефективне, а це вимога часу».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Забудовник Андрій Разумовський знявся у кліпі. ВІДЕО
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