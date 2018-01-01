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Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО

Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
У мережі з'явилися світлини засніженого Луцька.

Їх у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.

"Дід Любарт в образі Святого Миколая долучається до вітань передсвяткових..." - підписав фотодобірку автор знімків.

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Нагадаємо, волинян попередили про різке похолодання.

За даними синоптиків, на Волині сніжитиме ще й 18 грудня, Натомість, 19-20 грудня опади припиняться, а температура повітря знизиться вночі до 9-14 Сº морозу, вдень – до 3-8 Сº морозу.
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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