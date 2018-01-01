Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Сьогодні, 11:39
У мережі з'явилися світлини засніженого Луцька.
Їх у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.
"Дід Любарт в образі Святого Миколая долучається до вітань передсвяткових..." - підписав фотодобірку автор знімків.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Казковий вечір засніженого Луцька. ФОТО
Нагадаємо, волинян попередили про різке похолодання.
За даними синоптиків, на Волині сніжитиме ще й 18 грудня, Натомість, 19-20 грудня опади припиняться, а температура повітря знизиться вночі до 9-14 Сº морозу, вдень – до 3-8 Сº морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Їх у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.
"Дід Любарт в образі Святого Миколая долучається до вітань передсвяткових..." - підписав фотодобірку автор знімків.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Казковий вечір засніженого Луцька. ФОТО
Нагадаємо, волинян попередили про різке похолодання.
За даними синоптиків, на Волині сніжитиме ще й 18 грудня, Натомість, 19-20 грудня опади припиняться, а температура повітря знизиться вночі до 9-14 Сº морозу, вдень – до 3-8 Сº морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Житомирщині – жахлива аварія: є загиблі та поранені. ФОТО
Сьогодні, 11:53
У Луцьку легковик стукнувся з маршруткою, рух – ускладнений
Сьогодні, 11:48
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Сьогодні, 11:39
Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення «євроблях»
Сьогодні, 11:30