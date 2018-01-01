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На Житомирщині – жахлива аварія: є загиблі та поранені. ФОТО

На Житомирщині – жахлива аварія: є загиблі та поранені. ФОТО
На Житомирщині внаслідок ДТП за участю двох легковиків загинули троє людей, ще трьох госпіталізували.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУНП у Житомирській області, аварія сталася 18 грудня близько 07:45 на 17 км автошляху «Житомир-Могилів-Подільський», у селі Двірець Житомирського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel, 38-річний житель Хмельницької області, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Toyota.

У результаті ДТП загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Opel – жителі Хмельниччини. Ще один пасажир автомобіля, 8-річний житель Хмельницької області, отримав травми та був доставлений до Житомирської обласної дитячої лікарні.

Також ушкодження отримали водій та пасажирка автомобіля Toyota, 37-річна жителька Новоград-Волинського та 45-річна громадянка Польщі. Їх доставили до лікувальних закладів Житомира. Нині триває з’ясування причин та обставин події.
На Житомирщині – жахлива аварія: є загиблі та поранені. ФОТО
На Житомирщині – жахлива аварія: є загиблі та поранені. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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