На Житомирщині – жахлива аварія: є загиблі та поранені. ФОТО





Як повідомили



За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel, 38-річний житель Хмельницької області, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Toyota.



У результаті ДТП загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Opel – жителі Хмельниччини. Ще один пасажир автомобіля, 8-річний житель Хмельницької області, отримав травми та був доставлений до Житомирської обласної дитячої лікарні.



Також ушкодження отримали водій та пасажирка автомобіля Toyota, 37-річна жителька Новоград-Волинського та 45-річна громадянка Польщі. Їх доставили до лікувальних закладів Житомира. Нині триває з’ясування причин та обставин події.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Житомирщині внаслідок ДТП за участю двох легковиків загинули троє людей, ще трьох госпіталізували.Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУНП у Житомирській області, аварія сталася 18 грудня близько 07:45 на 17 км автошляху «Житомир-Могилів-Подільський», у селі Двірець Житомирського району.За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel, 38-річний житель Хмельницької області, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Toyota.У результаті ДТП загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Opel – жителі Хмельниччини. Ще один пасажир автомобіля, 8-річний житель Хмельницької області, отримав травми та був доставлений до Житомирської обласної дитячої лікарні.Також ушкодження отримали водій та пасажирка автомобіля Toyota, 37-річна жителька Новоград-Волинського та 45-річна громадянка Польщі. Їх доставили до лікувальних закладів Житомира. Нині триває з’ясування причин та обставин події.

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