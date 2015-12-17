Луцькі школярі написали найдовший в Україні лист святому Миколаю. ФОТО
Сьогодні, 15:15
У Луцьку в навчально-виховному комплексі № 10 встановили рекорд України.
Зафіксували його у вівторок, 18 грудня, у стінах освітнього закладу, - пише Конкурент.
Представник Книги рекордів України Віталій Іваницький повідомив, що 609 дітей написали найдовший в країні лист Святому Миколаю (47 метрів). Попередній рекорд було встановлено у 2017 році (лист довжиною 33 метри).
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Зафіксували його у вівторок, 18 грудня, у стінах освітнього закладу, - пише Конкурент.
Представник Книги рекордів України Віталій Іваницький повідомив, що 609 дітей написали найдовший в країні лист Святому Миколаю (47 метрів). Попередній рекорд було встановлено у 2017 році (лист довжиною 33 метри).
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