Луцькі школярі написали найдовший в Україні лист святому Миколаю. ФОТО





Зафіксували його у вівторок, 18 грудня, у стінах освітнього закладу, - пише



Представник Книги рекордів України Віталій Іваницький повідомив, що 609 дітей написали найдовший в країні лист Святому Миколаю (47 метрів). Попередній рекорд було встановлено у 2017 році (лист довжиною 33 метри).

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