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Луцькі школярі написали найдовший в Україні лист святому Миколаю. ФОТО

Луцькі школярі написали найдовший в Україні лист святому Миколаю. ФОТО
У Луцьку в навчально-виховному комплексі № 10 встановили рекорд України.

Зафіксували його у вівторок, 18 грудня, у стінах освітнього закладу, - пише Конкурент.

Представник Книги рекордів України Віталій Іваницький повідомив, що 609 дітей написали найдовший в країні лист Святому Миколаю (47 метрів). Попередній рекорд було встановлено у 2017 році (лист довжиною 33 метри).

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Теги: лист, Миколай, Луцьк
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