В Україні – ще одна смерть від ботулізму





Про це інформує Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України, - пише



Випадок зафіксували на минулому тижні (10-16 грудня) тижні у 36-річного мешканця Маловисківського району Кіровоградської області. Його пов’язують зі споживанням консервованих овочів домашнього виробництва.



У лабораторії підтвердили, що у крові хворого виявили ботулотоксин типу "В".



За життя чоловіка медики боролися 5 днів. Чоловік помер у понеділок, 17 грудня.



Нагадаємо, у вересні 47-річний чоловік



Довідково:



Ботулізм - це харчове отруєння, яке зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від ботулізму у Кіровоградській області у реанімаційному відділенні Маловисківської центральної районної лікарні помер 36-річний чоловік.Про це інформує Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України, - пише 24 канал Випадок зафіксували на минулому тижні (10-16 грудня) тижні у 36-річного мешканця Маловисківського району Кіровоградської області. Його пов’язують зі споживанням консервованих овочів домашнього виробництва.У лабораторії підтвердили, що у крові хворого виявили ботулотоксин типу "В".За життя чоловіка медики боролися 5 днів. Чоловік помер у понеділок, 17 грудня.Нагадаємо, у вересні 47-річний чоловік помер від ботулізму

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію