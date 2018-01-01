В Україні – ще одна смерть від ботулізму
Сьогодні, 13:17
Від ботулізму у Кіровоградській області у реанімаційному відділенні Маловисківської центральної районної лікарні помер 36-річний чоловік.
Про це інформує Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України, - пише 24 канал.
Випадок зафіксували на минулому тижні (10-16 грудня) тижні у 36-річного мешканця Маловисківського району Кіровоградської області. Його пов’язують зі споживанням консервованих овочів домашнього виробництва.
У лабораторії підтвердили, що у крові хворого виявили ботулотоксин типу "В".
За життя чоловіка медики боролися 5 днів. Чоловік помер у понеділок, 17 грудня.
Нагадаємо, у вересні 47-річний чоловік помер від ботулізму.
Довідково:
Ботулізм - це харчове отруєння, яке зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України, - пише 24 канал.
Випадок зафіксували на минулому тижні (10-16 грудня) тижні у 36-річного мешканця Маловисківського району Кіровоградської області. Його пов’язують зі споживанням консервованих овочів домашнього виробництва.
У лабораторії підтвердили, що у крові хворого виявили ботулотоксин типу "В".
За життя чоловіка медики боролися 5 днів. Чоловік помер у понеділок, 17 грудня.
Нагадаємо, у вересні 47-річний чоловік помер від ботулізму.
Довідково:
Ботулізм - це харчове отруєння, яке зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині через негоду фура злетіла з дороги. ФОТО
Сьогодні, 13:49
У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*
Сьогодні, 13:33
В Україні – ще одна смерть від ботулізму
Сьогодні, 13:17
Від удару з вантажівкою легковик відкинуло в маршрутку: деталі аварії у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:10