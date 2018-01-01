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В Україні – ще одна смерть від ботулізму

В Україні – ще одна смерть від ботулізму
Від ботулізму у Кіровоградській області у реанімаційному відділенні Маловисківської центральної районної лікарні помер 36-річний чоловік.

Про це інформує Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України, - пише 24 канал.

Випадок зафіксували на минулому тижні (10-16 грудня) тижні у 36-річного мешканця Маловисківського району Кіровоградської області. Його пов’язують зі споживанням консервованих овочів домашнього виробництва.

У лабораторії підтвердили, що у крові хворого виявили ботулотоксин типу "В".

За життя чоловіка медики боролися 5 днів. Чоловік помер у понеділок, 17 грудня.

Нагадаємо, у вересні 47-річний чоловік помер від ботулізму.

Довідково:

Ботулізм - це харчове отруєння, яке зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.

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Теги: ботулізм, хвороба, медицина
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