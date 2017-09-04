На Волині пасажирський автобус злетів з дороги. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Між селищем Іваничі та селом Старосілля трапилася ДТП. Через слизьку дорогу автобус Луцьк-Іваничі із людьми вилетів на узбіччя.
Автопригода сталась 18-го грудня близько 10:30, - пише Буг.
За допомогою буксирувального тросу та пожежного автомобіля рятувальники 18-ої державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі витягнули транспортний засіб на дорогу.
Як повідомив головний інспектор Іваничівського районного сектору У ДСНС України у Волинській області Анатолій Киричук, потерпілих внаслідок ДТП немає.
Очевидці розповідають, що на вказаній ділянці дорога вкрита льодом і зовсім не посипана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода сталась 18-го грудня близько 10:30, - пише Буг.
За допомогою буксирувального тросу та пожежного автомобіля рятувальники 18-ої державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі витягнули транспортний засіб на дорогу.
Як повідомив головний інспектор Іваничівського районного сектору У ДСНС України у Волинській області Анатолій Киричук, потерпілих внаслідок ДТП немає.
Очевидці розповідають, що на вказаній ділянці дорога вкрита льодом і зовсім не посипана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині пасажирський автобус злетів з дороги. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Чому уряд Гройсмана розпочинає новий етап децентралізації
Сьогодні, 12:09
На Житомирщині – жахлива аварія: є загиблі та поранені. ФОТО
Сьогодні, 11:53