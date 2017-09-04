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На Волині пасажирський автобус злетів з дороги. ФОТО

На Волині пасажирський автобус злетів з дороги. ФОТО
Між селищем Іваничі та селом Старосілля трапилася ДТП. Через слизьку дорогу автобус Луцьк-Іваничі із людьми вилетів на узбіччя.

Автопригода сталась 18-го грудня близько 10:30, - пише Буг.

За допомогою буксирувального тросу та пожежного автомобіля рятувальники 18-ої державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі витягнули транспортний засіб на дорогу.

Як повідомив головний інспектор Іваничівського районного сектору У ДСНС України у Волинській області Анатолій Киричук, потерпілих внаслідок ДТП немає.

Очевидці розповідають, що на вказаній ділянці дорога вкрита льодом і зовсім не посипана.
На Волині пасажирський автобус злетів з дороги. ФОТО
На Волині пасажирський автобус злетів з дороги. ФОТО
На Волині пасажирський автобус злетів з дороги. ФОТО

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Теги: аварія, Волинь, автобус
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