На Волині пасажирський автобус злетів з дороги. ФОТО





Автопригода сталась 18-го грудня близько 10:30, - пише



За допомогою буксирувального тросу та пожежного автомобіля рятувальники 18-ої державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі витягнули транспортний засіб на дорогу.



Як повідомив головний інспектор Іваничівського районного сектору У ДСНС України у Волинській області Анатолій Киричук, потерпілих внаслідок ДТП немає.



Очевидці розповідають, що на вказаній ділянці дорога вкрита льодом і зовсім не посипана.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Між селищем Іваничі та селом Старосілля трапилася ДТП. Через слизьку дорогу автобус Луцьк-Іваничі із людьми вилетів на узбіччя.Автопригода сталась 18-го грудня близько 10:30, - пише Буг За допомогою буксирувального тросу та пожежного автомобіля рятувальники 18-ої державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі витягнули транспортний засіб на дорогу.Як повідомив головний інспектор Іваничівського районного сектору У ДСНС України у Волинській області, потерпілих внаслідок ДТП немає.Очевидці розповідають, що на вказаній ділянці дорога вкрита льодом і зовсім не посипана.

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