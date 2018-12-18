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На Волині з багажника авто «свиснули» колеса

На Волині з багажника авто «свиснули» колеса
У Володимирі-Волинському з багажника автівки невідомі поцупили колеса.

Про це пише Володимир Медіа.

Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, минулої ночі у 50-річного жителя Володимира-Волинського із автомобіля «Фольксфаген», припаркованого на вулиці Ковельській, невідомі особи з багажника вкрали 2 колеса.

Влізли в автомобіль шляхом пошкодження замка дверей водія.

Сума оцінених потерпілим збитків становить 1000 гривень.

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Теги: крадіжка, кримінал
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