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Від удару з вантажівкою легковик відкинуло в маршрутку: деталі аварії у Луцьку. ФОТО

Від удару з вантажівкою легковик відкинуло в маршрутку: деталі аварії у Луцьку. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській через аварію рух вулицею – ускладнений.

Аварія трапилася 18 грудня, - пишуть Волинські новини.

Вантажівка МАН і ЗАЗ «Славута» рухалися у напрямку центра міста. Зі слів водія «Славути», водій вантажівки почав перелаштовуватися в інший ряд, не помітив легковика і допустив зіткнення з останнім. Від удару легковика розвернуло і він влетів у маршрутне таксі № 31.

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Як розповів перевізник, який обслуговує маршрут № 31, завдяки професійності водія вдалося уникнути травм серед пасажирів та учасників дорожнього руху та значних механічних ушкоджень транспортних засобів.

На місці аварії працює патрульна поліція Волині.

Від удару з вантажівкою легковик відкинуло в маршрутку: деталі аварії у Луцьку. ФОТО
Від удару з вантажівкою легковик відкинуло в маршрутку: деталі аварії у Луцьку. ФОТО
Від удару з вантажівкою легковик відкинуло в маршрутку: деталі аварії у Луцьку. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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