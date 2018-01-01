Від удару з вантажівкою легковик відкинуло в маршрутку: деталі аварії у Луцьку. ФОТО





Аварія трапилася 18 грудня, - пишуть



Вантажівка МАН і ЗАЗ «Славута» рухалися у напрямку центра міста. Зі слів водія «Славути», водій вантажівки почав перелаштовуватися в інший ряд, не помітив легковика і допустив зіткнення з останнім. Від удару легковика розвернуло і він влетів у маршрутне таксі № 31.



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Як розповів перевізник, який обслуговує маршрут № 31, завдяки професійності водія вдалося уникнути травм серед пасажирів та учасників дорожнього руху та значних механічних ушкоджень транспортних засобів.



На місці аварії працює патрульна поліція Волині.





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