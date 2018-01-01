У Луцьку священнослужитель УПЦ МП хоче перейти до Православної церкви України

На Волині деякі церкви, які перебувають у підпорядкуванні церкви Московського патріархату, розглядають можливість переходу до новоствореної під час Об’єднавчого Собору Автокефальної Помісної Православної Церкви України.Про це повідомив митрополит Луцький і Волинський18 грудня під час прес-конференції.Відповідаючи на питання журналістів, владика Михаїл сказав, що поважає вчинок вінницької громади і парафіян Свято-Преображенського собору УПЦ МП, які підтримали митрополита Вінницького і Барськогоі перейшли під юрисдикцію нової Православної церкви України.За словами Михаїла, такі переходи можуть відбутися і на Волині.«Таку заяву я отримав від одного із священнослужителів міста Луцька. Щоб дати підказку, скажу, що це і не із старопобудованих храмів, а із нових», – додав Михаїл.