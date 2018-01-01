вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку священнослужитель УПЦ МП хоче перейти до Православної церкви України

У Луцьку священнослужитель УПЦ МП хоче перейти до Православної церкви України
На Волині деякі церкви, які перебувають у підпорядкуванні церкви Московського патріархату, розглядають можливість переходу до новоствореної під час Об’єднавчого Собору Автокефальної Помісної Православної Церкви України.

Про це повідомив митрополит Луцький і Волинський Михаїл 18 грудня під час прес-конференції.

Відповідаючи на питання журналістів, владика Михаїл сказав, що поважає вчинок вінницької громади і парафіян Свято-Преображенського собору УПЦ МП, які підтримали митрополита Вінницького і Барського Симеона і перейшли під юрисдикцію нової Православної церкви України.

За словами Михаїла, такі переходи можуть відбутися і на Волині.

«Таку заяву я отримав від одного із священнослужителів міста Луцька. Щоб дати підказку, скажу, що це і не із старопобудованих храмів, а із нових», – додав Михаїл.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Михаїл, Волинь, УПЦ МП, ПЦУ, церква, релігія, Томос
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Филарет уйдет в мир иной и весь МП перейдёт в ПЦУ!!
Відповісти
Вибір редактора
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні – ще одна смерть від ботулізму
Сьогодні, 13:17
Від удару з вантажівкою легковик відкинуло в маршрутку: деталі аварії у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:10
У Луцьку священнослужитель УПЦ МП хоче перейти до Православної церкви України
Сьогодні, 13:06
Митрополит Михаїл розповів про шантаж Філарета на Об'єднавчому соборі
Сьогодні, 12:57
На Волині пасажирський автобус злетів з дороги. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
Владика Михаїл навів докази того, що УПЦ МП підпорядковується Росії. ВІДЕО Владика Михаїл навів докази того, що УПЦ МП підпорядковується Росії. ВІДЕО
04 листопад, 16:16
На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО
17 липень, 08:38
Михаїл зняв свою кандидатуру: деталі таємного голосування на Соборі Михаїл зняв свою кандидатуру: деталі таємного голосування на Соборі
16 грудень, 05:50
Депутати Волині продовжують закликати підтримати автокефалію Депутати Волині продовжують закликати підтримати автокефалію
29 листопад, 11:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Горохові відкрили інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
Необхідно думати про енергетичну самостійність Луцька, – Ігор Лапін
Сьогодні, 14:16
 0
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Сьогодні, 13:54
 0
На Волині через негоду фура злетіла з дороги. ФОТО
Сьогодні, 13:49
 0
У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*
Сьогодні, 13:33
 0
Медіа
відео
1/8