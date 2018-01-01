У Луцьку священнослужитель УПЦ МП хоче перейти до Православної церкви України
Сьогодні, 13:06
На Волині деякі церкви, які перебувають у підпорядкуванні церкви Московського патріархату, розглядають можливість переходу до новоствореної під час Об’єднавчого Собору Автокефальної Помісної Православної Церкви України.
Про це повідомив митрополит Луцький і Волинський Михаїл 18 грудня під час прес-конференції.
Відповідаючи на питання журналістів, владика Михаїл сказав, що поважає вчинок вінницької громади і парафіян Свято-Преображенського собору УПЦ МП, які підтримали митрополита Вінницького і Барського Симеона і перейшли під юрисдикцію нової Православної церкви України.
За словами Михаїла, такі переходи можуть відбутися і на Волині.
«Таку заяву я отримав від одного із священнослужителів міста Луцька. Щоб дати підказку, скажу, що це і не із старопобудованих храмів, а із нових», – додав Михаїл.
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Про це повідомив митрополит Луцький і Волинський Михаїл 18 грудня під час прес-конференції.
Відповідаючи на питання журналістів, владика Михаїл сказав, що поважає вчинок вінницької громади і парафіян Свято-Преображенського собору УПЦ МП, які підтримали митрополита Вінницького і Барського Симеона і перейшли під юрисдикцію нової Православної церкви України.
За словами Михаїла, такі переходи можуть відбутися і на Волині.
«Таку заяву я отримав від одного із священнослужителів міста Луцька. Щоб дати підказку, скажу, що це і не із старопобудованих храмів, а із нових», – додав Михаїл.
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Коментарі 1
Филарет уйдет в мир иной и весь МП перейдёт в ПЦУ!!
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