У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*

У День Святого Миколая у Grand Central, що на 4 поверсі РЦ «Промінь», відбудеться казкова подія – здійсниться мрія вуличного баяністаНайбільшим бажанням хлопця було виступити разом з найвидатнішими музикантами міста. Особливо хлопець виділяв композитора, аранжувальника, лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсівДізнавшись про це, Олександр з радістю став автором проекту для здійснення мрії Сергія.Отже, у День Святого Миколая, баяніст Сергій Васевич спільно з луцькими артистами зіграє святково-музичну програму на 4-му поверсі.Варто нагадати, що у цей вечір також у холі відбудеться анімаційна програма для дітей з майстер-класами та забавами з Миколаєм.