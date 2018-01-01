У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*
Сьогодні, 13:33
У День Святого Миколая у Grand Central, що на 4 поверсі РЦ «Промінь», відбудеться казкова подія – здійсниться мрія вуличного баяніста Сергія Васевича.
Найбільшим бажанням хлопця було виступити разом з найвидатнішими музикантами міста. Особливо хлопець виділяв композитора, аранжувальника, лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів Олександра П’ятачука.
Дізнавшись про це, Олександр з радістю став автором проекту для здійснення мрії Сергія.
Отже, у День Святого Миколая, баяніст Сергій Васевич спільно з луцькими артистами зіграє святково-музичну програму на 4-му поверсі.
Варто нагадати, що у цей вечір також у холі відбудеться анімаційна програма для дітей з майстер-класами та забавами з Миколаєм.
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Найбільшим бажанням хлопця було виступити разом з найвидатнішими музикантами міста. Особливо хлопець виділяв композитора, аранжувальника, лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів Олександра П’ятачука.
Дізнавшись про це, Олександр з радістю став автором проекту для здійснення мрії Сергія.
Отже, у День Святого Миколая, баяніст Сергій Васевич спільно з луцькими артистами зіграє святково-музичну програму на 4-му поверсі.
Варто нагадати, що у цей вечір також у холі відбудеться анімаційна програма для дітей з майстер-класами та забавами з Миколаєм.
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