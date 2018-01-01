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У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*

У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*
У День Святого Миколая у Grand Central, що на 4 поверсі РЦ «Промінь», відбудеться казкова подія – здійсниться мрія вуличного баяніста Сергія Васевича.

Найбільшим бажанням хлопця було виступити разом з найвидатнішими музикантами міста. Особливо хлопець виділяв композитора, аранжувальника, лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів Олександра П’ятачука.

Дізнавшись про це, Олександр з радістю став автором проекту для здійснення мрії Сергія.

Отже, у День Святого Миколая, баяніст Сергій Васевич спільно з луцькими артистами зіграє святково-музичну програму на 4-му поверсі.

Варто нагадати, що у цей вечір також у холі відбудеться анімаційна програма для дітей з майстер-класами та забавами з Миколаєм.
У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*
У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*

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Теги: РЦ «Промінь»
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