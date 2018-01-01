Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору

Михаїл розповів, що мав не одну розмову з Президентом України Петром Порошенком напередодні та під час Об’єднавчого собору, рішенням якого створили Автокефальну Помісну Православну Церку України.



Про це йшлося під час прес-конференції Михаїла 18 грудня.



За словами владики Михаїла, він розмовляв з Петром Порошенком неодноразово.



Так, перша розмова відбулася ще напередодні подій у Софійському соборі, коли мала відбутися процедура саморозпуску Київського патріархату для того, аби в майбутньому відбувся Об’єднавчий собор.



Вперше митрополит Михаїл розмовляв з Петром Порошенком в храмі Малої (Теплої) Софії. Напередодні цієї розмови тривали дискусії між Михаїлом і патріархом Філаретом, який підтримував кандидатуру Епіфанія на посаду предстоятеля новоутвореної церкви.



Натомість, розуміючи, що перевагу у голосуванні матиме Михаїл, не хотів іти на саморозпуск і Собор. Тож відбувався, за словами владики Михаїла,



«Ми розмовяли хвилин 20. Я, Президент і патріарх Філарет. Потім долучився Епіфаній. Не всі подробиці я можу розповісти, бо потрібна згода всіх сторін», - сказав Михаїл. Він додав, що чогось таємного чи особливого не обговорювали. Мовляв, це була просто розмова щодо майбутнього церкви України, під час якої кожен висловив свої побоювання і побажання.



«Позиція Президента була така: давайте домовлятися, бо для України це вирішально», - сказав Михаїл.



Наступні розмови Михаїла і Порошенка відбулися вже у Софійському соборі, коли вже Київський патріархат саморозпустився. Спочатку мало бути рейтингове голосування. Коли обирали лідерів з усіх 199 осіб, які мали бути обраними. Михаїл увійшов в трійку лідерів.



«Тобто на основі того я мав повне право прийняти рішення, що я балотуюся. Але я розумів, що з того вийде», - додав Михаїл.



Він, до того ж, наголосив, що влада жодним чином не впливала на рішення Об’єднавчого собору, не було жодного тиску. Підтримка влади була хіба інформаційна, в організації охорони події, транспорту тощо.



Нагадаємо, 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві відбувся Об'єднавчий собор, рішенням якого створили Автокефальну Помісну Православну Церкву України.



Об'єднавчий

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