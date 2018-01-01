На Волині через негоду фура злетіла з дороги. ФОТО





Про це пише



Інцидент трапився о 17:00 18 грудня.



Вантажівка з’їхала з дороги та самостійно не могла продовжувати рух. Співробітники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі за допомогою пожежного автомобіля витягнули машину на проїжджу частину.



«17-го грудня о 17:02 надійшло повідомлення про те, що вантажний автомобіль марки «Мерседес» з’їхав з дороги на повороті до Благодатного, виконуючи маневр розвороту. Водій повідомив нам, що вантажівку розвернуло впоперек дороги і він не може виїхати.



Через ДТП рух на даній ділянці був тимчасово паралізований. На момент виконання аварійно-пожежних робіт на місці були також працівники іваничівської поліції. Авто відкопали лопатами зі снігу і за допомогою пожежного автомобіля витягнули його.



Після завершення аварійних робіт вантажівка продовжила рух в сторону міста Нововолинськ», – розповів начальник 18-ої пожежно-рятувальної частини селища Іваничі Олександр Хом’як.



Зі слів рятувальників, під час ДТП ніхто не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу селища Благодатне фура з'їхала з дороги та загрузла у снігу.Про це пише БУГ Інцидент трапився о 17:00 18 грудня.Вантажівка з’їхала з дороги та самостійно не могла продовжувати рух. Співробітники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі за допомогою пожежного автомобіля витягнули машину на проїжджу частину.«17-го грудня о 17:02 надійшло повідомлення про те, що вантажний автомобіль марки «Мерседес» з’їхав з дороги на повороті до Благодатного, виконуючи маневр розвороту. Водій повідомив нам, що вантажівку розвернуло впоперек дороги і він не може виїхати.Через ДТП рух на даній ділянці був тимчасово паралізований. На момент виконання аварійно-пожежних робіт на місці були також працівники іваничівської поліції. Авто відкопали лопатами зі снігу і за допомогою пожежного автомобіля витягнули його.Після завершення аварійних робіт вантажівка продовжила рух в сторону міста Нововолинськ», – розповів начальник 18-ої пожежно-рятувальної частини селища Іваничі Олександр Хом’як.Зі слів рятувальників, під час ДТП ніхто не постраждав.

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