На Волині через негоду фура злетіла з дороги. ФОТО
Сьогодні, 13:49
Поблизу селища Благодатне фура з'їхала з дороги та загрузла у снігу.
Про це пише БУГ.
Інцидент трапився о 17:00 18 грудня.
Вантажівка з’їхала з дороги та самостійно не могла продовжувати рух. Співробітники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі за допомогою пожежного автомобіля витягнули машину на проїжджу частину.
«17-го грудня о 17:02 надійшло повідомлення про те, що вантажний автомобіль марки «Мерседес» з’їхав з дороги на повороті до Благодатного, виконуючи маневр розвороту. Водій повідомив нам, що вантажівку розвернуло впоперек дороги і він не може виїхати.
Через ДТП рух на даній ділянці був тимчасово паралізований. На момент виконання аварійно-пожежних робіт на місці були також працівники іваничівської поліції. Авто відкопали лопатами зі снігу і за допомогою пожежного автомобіля витягнули його.
Після завершення аварійних робіт вантажівка продовжила рух в сторону міста Нововолинськ», – розповів начальник 18-ої пожежно-рятувальної частини селища Іваничі Олександр Хом’як.
Зі слів рятувальників, під час ДТП ніхто не постраждав.
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Про це пише БУГ.
Інцидент трапився о 17:00 18 грудня.
Вантажівка з’їхала з дороги та самостійно не могла продовжувати рух. Співробітники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі за допомогою пожежного автомобіля витягнули машину на проїжджу частину.
«17-го грудня о 17:02 надійшло повідомлення про те, що вантажний автомобіль марки «Мерседес» з’їхав з дороги на повороті до Благодатного, виконуючи маневр розвороту. Водій повідомив нам, що вантажівку розвернуло впоперек дороги і він не може виїхати.
Через ДТП рух на даній ділянці був тимчасово паралізований. На момент виконання аварійно-пожежних робіт на місці були також працівники іваничівської поліції. Авто відкопали лопатами зі снігу і за допомогою пожежного автомобіля витягнули його.
Після завершення аварійних робіт вантажівка продовжила рух в сторону міста Нововолинськ», – розповів начальник 18-ої пожежно-рятувальної частини селища Іваничі Олександр Хом’як.
Зі слів рятувальників, під час ДТП ніхто не постраждав.
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