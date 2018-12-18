Необхідно думати про енергетичну самостійність Луцька, – Ігор Лапін





Зміни в Податковому кодексі передбачають, що імпортери обладнання для сонячних та вітряних електростанцій не будуть сплачувати ПДВ до 2020 року, - пише



Народний депутат Ігор Лапін переконаний, що з дешевшими через відсутність НДС вітряками Луцьк за 3 роки можна буде забезпечити майже безкоштовною електрикою як мінімум для лікарень і дитсадків зі школами. Це вивільнить для інших статей луцького бюджету декілька мільйонів гривень на рік.



Луцьк цілком спроможний знайти внутрішніх інвесторів для настільки вигідного проекту. Луцьк нічим не поступається іншим міста і може вибороти грант від ЄС на встановлення вітряків для комунальних потреб. За тим самим принципом можна виділити окремі мікрорайони Луцька, де зручно встановити вітряки.



«Електрика з вугілля дешевшати не буде, це однозначно – жодні обіцянки не можуть бути правдивими. Енергогенеруючі компанії належать олігархам, конкуренція майже нульова – тому змусити їх знизити ціни в нас просто немає механізмів. Плюс ми взяли на себе зобов’язання перед міжнародними структурами, що ціна для всіх буде однакова – а для всіх її точно ніхто не знизить», – зазначив нардеп.



«Обійти це «вузьке місце» можна хіба власним продукуванням енергії для частини своїх потреб. Перегороджувати р. Стир гідрогенераторами – це вбити річку. На сонячну енергію Волині розраховувати марно. Але натомість вітрогенератори цілком можуть цілорічно давати місту електрику. Якщо це буде комунальне підприємство – то можна буде постачати енергію як мінімум комунальним закладам, таким як лікарні, дитсадки, й школи, за вартістю амортизації плюс обслуговування обладнання. Це вийдуть копійки порівняно з вартістю нині купованої містом електрики», – пояснив він.



Лапін наголошує на тому, що депутат має думати про вигоду для людей не тільки сьогодні, але й мінімум на кілька років наперед. Навіть часткове самостійне забезпечення Луцька електрикою від вітряків помітно поліпшить ситуацію з міським бюджетом.



«Саме про енергетичну самостійність я і думав в першу чергу, коли голосував ці поправки до Податкового кодексу. Бо місто не думає про надприбутки – міськрада завжди думають про розумне скорочення бюджетних видатків. Якщо ціла Європа переорієнтовується на відновлені енергетичні системи з нульовою логістикою – тобто, виробляється там же, де споживається, немає потреби платити власникам мереж за транспортування – то чому Луцьк має відмовлятись від сучасних технологій оптимізації витрат на утримання міської інфраструктури?», – підсумував народний обранець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поправках до Податкового кодексу (законопроект № 9260), за який Верховна Рада проголосувала 6 грудня і який нещодавно підписав президент, є важлива норма про звільнення від НДС обладнання для електростанцій на відновлюваних джерелах.Зміни в Податковому кодексі передбачають, що імпортери обладнання для сонячних та вітряних електростанцій не будуть сплачувати ПДВ до 2020 року, - пише ВАР Народний депутатпереконаний, що з дешевшими через відсутність НДС вітряками Луцьк за 3 роки можна буде забезпечити майже безкоштовною електрикою як мінімум для лікарень і дитсадків зі школами. Це вивільнить для інших статей луцького бюджету декілька мільйонів гривень на рік.Луцьк цілком спроможний знайти внутрішніх інвесторів для настільки вигідного проекту. Луцьк нічим не поступається іншим міста і може вибороти грант від ЄС на встановлення вітряків для комунальних потреб. За тим самим принципом можна виділити окремі мікрорайони Луцька, де зручно встановити вітряки.«Електрика з вугілля дешевшати не буде, це однозначно – жодні обіцянки не можуть бути правдивими. Енергогенеруючі компанії належать олігархам, конкуренція майже нульова – тому змусити їх знизити ціни в нас просто немає механізмів. Плюс ми взяли на себе зобов’язання перед міжнародними структурами, що ціна для всіх буде однакова – а для всіх її точно ніхто не знизить», – зазначив нардеп.«Обійти це «вузьке місце» можна хіба власним продукуванням енергії для частини своїх потреб. Перегороджувати р. Стир гідрогенераторами – це вбити річку. На сонячну енергію Волині розраховувати марно. Але натомість вітрогенератори цілком можуть цілорічно давати місту електрику. Якщо це буде комунальне підприємство – то можна буде постачати енергію як мінімум комунальним закладам, таким як лікарні, дитсадки, й школи, за вартістю амортизації плюс обслуговування обладнання. Це вийдуть копійки порівняно з вартістю нині купованої містом електрики», – пояснив він.Лапін наголошує на тому, що депутат має думати про вигоду для людей не тільки сьогодні, але й мінімум на кілька років наперед. Навіть часткове самостійне забезпечення Луцька електрикою від вітряків помітно поліпшить ситуацію з міським бюджетом.«Саме про енергетичну самостійність я і думав в першу чергу, коли голосував ці поправки до Податкового кодексу. Бо місто не думає про надприбутки – міськрада завжди думають про розумне скорочення бюджетних видатків. Якщо ціла Європа переорієнтовується на відновлені енергетичні системи з нульовою логістикою – тобто, виробляється там же, де споживається, немає потреби платити власникам мереж за транспортування – то чому Луцьк має відмовлятись від сучасних технологій оптимізації витрат на утримання міської інфраструктури?», – підсумував народний обранець.

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