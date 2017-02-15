Негода на Волині: рятувальники звільнили із снігових заметів 5 фур

На Волині рятувальники у зв’язку зі складними погодними умовами працюють в інтенсивному режимі і допомагають водіям автівок, які застрягли на дорогах.Так, станом на 14:30 18 грудня рятувальники здійснили 8 виїздів на виконання аварійно-рятувальних робіт у Луцьку, Луцькому районі, Ратнівському, Рожищенському, Іваничівському районах, - інформує ДСНС у Волинській області.Із снігових заметів звільнили 5 вантажівок, один автобус без пасажирів поблизу селища Іваничі та один грейдер у селі Заболоття Ратнівського району.Надали допомогу більше 10 громадянам, а до виконання робіт залучались 8 одиниць техніки, більше 30-ти рятувальників.