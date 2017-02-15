вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Негода на Волині: рятувальники звільнили із снігових заметів 5 фур

Негода на Волині: рятувальники звільнили із снігових заметів 5 фур
На Волині рятувальники у зв’язку зі складними погодними умовами працюють в інтенсивному режимі і допомагають водіям автівок, які застрягли на дорогах.

Так, станом на 14:30 18 грудня рятувальники здійснили 8 виїздів на виконання аварійно-рятувальних робіт у Луцьку, Луцькому районі, Ратнівському, Рожищенському, Іваничівському районах, - інформує ДСНС у Волинській області.

Із снігових заметів звільнили 5 вантажівок, один автобус без пасажирів поблизу селища Іваничі та один грейдер у селі Заболоття Ратнівського району.

Надали допомогу більше 10 громадянам, а до виконання робіт залучались 8 одиниць техніки, більше 30-ти рятувальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рятувальники, авто, автобуси, сніг, замети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В холоді і без світла: як возить пасажирів рейковий автобус «Луцьк-Львів»
Сьогодні, 15:36
Луцькі школярі написали найдовший в Україні лист святому Миколаю. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Негода на Волині: рятувальники звільнили із снігових заметів 5 фур
Сьогодні, 15:08
У Польщі затримали українця з арсеналом зброї
Сьогодні, 15:03
У Горохові відкрили інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
На Волині зі снігового полону звільнили 5 автівок На Волині зі снігового полону звільнили 5 автівок
15 лютий, 2017, 16:38
На Волині рятувальники витягнули із заметів понад сотню автівок На Волині рятувальники витягнули із заметів понад сотню автівок
08 лютий, 2017, 10:59
На Волині із заметів звільнили 43 автомобілі На Волині із заметів звільнили 43 автомобілі
17 січень, 2017, 13:26
На Волині із заметів та кюветів врятували 9 легковиків та фур На Волині із заметів та кюветів врятували 9 легковиків та фур
05 січень, 2017, 15:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейські просять волинян не купувати незаконно зрубані ялинки
Сьогодні, 16:40
 0
У жахливій аварії загинув футболіст з дружиною та сином. ФОТО
Сьогодні, 16:34
 0
Питання наразі не на часі, – Михаїл про перенесення дати Різдва
Сьогодні, 15:50
 0
У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника
Сьогодні, 15:38
 0
В холоді і без світла: як возить пасажирів рейковий автобус «Луцьк-Львів»
Сьогодні, 15:36
 0
Медіа
відео
1/8