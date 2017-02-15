Негода на Волині: рятувальники звільнили із снігових заметів 5 фур
Сьогодні, 15:08
На Волині рятувальники у зв’язку зі складними погодними умовами працюють в інтенсивному режимі і допомагають водіям автівок, які застрягли на дорогах.
Так, станом на 14:30 18 грудня рятувальники здійснили 8 виїздів на виконання аварійно-рятувальних робіт у Луцьку, Луцькому районі, Ратнівському, Рожищенському, Іваничівському районах, - інформує ДСНС у Волинській області.
Із снігових заметів звільнили 5 вантажівок, один автобус без пасажирів поблизу селища Іваничі та один грейдер у селі Заболоття Ратнівського району.
Надали допомогу більше 10 громадянам, а до виконання робіт залучались 8 одиниць техніки, більше 30-ти рятувальників.
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Так, станом на 14:30 18 грудня рятувальники здійснили 8 виїздів на виконання аварійно-рятувальних робіт у Луцьку, Луцькому районі, Ратнівському, Рожищенському, Іваничівському районах, - інформує ДСНС у Волинській області.
Із снігових заметів звільнили 5 вантажівок, один автобус без пасажирів поблизу селища Іваничі та один грейдер у селі Заболоття Ратнівського району.
Надали допомогу більше 10 громадянам, а до виконання робіт залучались 8 одиниць техніки, більше 30-ти рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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