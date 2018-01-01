У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника
Сьогодні, 15:38
29-річний лучанин намагався пограбувати касу магазину на вулиці Теремнівській, але його спіймали та затримали продавці.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Заледве звільнившись з місць позбавлення волі, неодноразово судимий до цього, в тому числі за грабежі, молодик знову вчинив злочин.
Надвечір 14 грудня 2018 року він відкрито викрав з каси в одному з магазинів на вулиці Теремнівській в обласному центрі Волині понад 6,5 тис. грн. Лише втекти з місця злочину зловмиснику не вдалося, адже його затримали жінки-продавці.
Молодику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 186 КК України. Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Заледве звільнившись з місць позбавлення волі, неодноразово судимий до цього, в тому числі за грабежі, молодик знову вчинив злочин.
Надвечір 14 грудня 2018 року він відкрито викрав з каси в одному з магазинів на вулиці Теремнівській в обласному центрі Волині понад 6,5 тис. грн. Лише втекти з місця злочину зловмиснику не вдалося, адже його затримали жінки-продавці.
Молодику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 186 КК України. Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У жахливій аварії загинув футболіст з дружиною та сином. ФОТО
Сьогодні, 16:34
Питання наразі не на часі, – Михаїл про перенесення дати Різдва
Сьогодні, 15:50
У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника
Сьогодні, 15:38