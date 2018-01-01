У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника

29-річний лучанин намагався пограбувати касу магазину на вулиці Теремнівській, але його спіймали та затримали продавці.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Заледве звільнившись з місць позбавлення волі, неодноразово судимий до цього, в тому числі за грабежі, молодик знову вчинив злочин.Надвечір 14 грудня 2018 року він відкрито викрав з каси в одному з магазинів на вулиці Теремнівській в обласному центрі Волині понад 6,5 тис. грн. Лише втекти з місця злочину зловмиснику не вдалося, адже його затримали жінки-продавці.Молодику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 186 КК України. Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.