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У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника

У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника
29-річний лучанин намагався пограбувати касу магазину на вулиці Теремнівській, але його спіймали та затримали продавці.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Заледве звільнившись з місць позбавлення волі, неодноразово судимий до цього, в тому числі за грабежі, молодик знову вчинив злочин.

Надвечір 14 грудня 2018 року він відкрито викрав з каси в одному з магазинів на вулиці Теремнівській в обласному центрі Волині понад 6,5 тис. грн. Лише втекти з місця злочину зловмиснику не вдалося, адже його затримали жінки-продавці.

Молодику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 186 КК України. Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.

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Теги: грабіж, Луцьк, Теремнівська, суд
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