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Поліцейські просять волинян не купувати незаконно зрубані ялинки

Поліцейські просять волинян не купувати незаконно зрубані ялинки
Напередодні ялинкового сезону поліція Волині закликає продавців не займатися незаконною вирубкою ялинок, а покупців – не купувати незаконно зрізані деревця.

З 2009 року офіційно продаються ялинки, які мають спеціальне електронне маркування, яке свідчить про те, що дерево вирубали легально, й воно безпечне для здоров’я, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліція попереджає, що відповідно до ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна порубка і пошкодження дерев і чагарників, знищення або пошкодження лісових культур, тощо, тягнуть за собою адміністративну відповідальність. Якщо ж особу викрили у незаконній порубці лісу, то згідно із ст. 246 Кримінального кодексу України правопорушнику крім штрафу загрожує ще й арешт або позбавлення волі на строк до трьох років.

Окрім цього, за порушення правил торгівлі у відповідності до ст. 159 та ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення настає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.


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Теги: ялинки, Волинь, поліція
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