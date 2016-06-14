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Медики роздробили гігантський камінь у сечоводі волинянки

Медики роздробили гігантський камінь у сечоводі волинянки
Ковельські лікарі провели контактне дроблення величезного каменю сечоводу розміром 15 см.

Про це повідомили у Ковельському МТМО.

"Лікарями урологами Центру ендоурології ЦРЛ Ковельського МТМО успішно проведено контактне дроблення величезного каменю сечоводу розміром 15 см.", - повідомили медики.

Камінь спричинив повне блокування єдиної функціонуючої нирки, в зв’язку з чим у пацієнтки виникла важка гостра ниркова недостатність.

Хворій проводили сеанси гострого діалізу. Після операції функція нирки відновилась та стан пацієнтки значно покращився.

"Пацієнтка вже не потребує гемодіалізу", - йдеться у повідомленні.

Медики роздробили гігантський камінь у сечоводі волинянки

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Теги: медицина, лікарі
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