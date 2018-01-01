Що особливого відбудеться у «Промені» в новорічний період*





Після чого в холі комплексу відбудуться творчі та кулінарні майстер-класи від ДРК «Смугастий носоріг», також на діток чекатиме новорічний фейс-арт та фотозона з святим Миколаєм.



20 грудня у кінотеатрі Multiplex вийде довгоочікуваний новорічний мультфільм «Ґрінч» та український фільм «Секс і нічого особистого». Квитки тут:



21 грудня відбудеться концерт львівського оркестру LeoBand з різдвяною програмою «White Christmas». Квитки:



Також в холі на гостей чекатиме Резиденція Санти, де можна буде сфотографуватись та загадати бажання на Новий рік Санті на вушко.



З 21 по 23 грудня на 4-му поверсі у Grand Central відбудеться Christmas Market з щоденною розважальною програмою.



25 грудня у Grand Central, відбудеться цікавий майстер-клас з виготовлення смаженого йогуртованого морозива від Sherr Bar.



25 грудня та 28 грудня у ДРК «Смугастий носоріг» відбудуться новорічні вечірки по запису. Телефонуйте: +380 (66) 755 07 57.



27 грудня у холі комплексу для дітей відбудеться турнір BeyBlade. Реєстрація за номером: +380 (66) 755 07 57.



27 грудня у кінотеатрі Multiplex вийде новорічний мультфільм «Еліот – найменше оленя Санти» та український фільм: «Я Ти Він Вона». Квитки тут:



28 грудня відбудеться вистава «Щенята рятують новий рік» для дітей віком від 3-х до 10 років. Квитки тут:



28 грудня також відбудеться виставка робіт у арт-просторі «Коридор» – «The next level» (3-й поверх).



3 січня у кінотеатрі Multiplex вийде різдвяний мультфільм «Снігові перегони» та український фільм «11 дітей з Моршина». Квитки тут:



В новорічний період у холі, на 1-му поверсі, працюватиме резиденція Санти. Щоб не пропустити цю милу подію ми підготувати вам розклад її роботи. Ввечері у такі дні: 21 грудня, 25 грудня, 28-29 грудня, 5 січня, 7 січня, 12 січня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже завтра, 19 грудня, до Дня Святого Миколая на площі РЦ «Промінь» о 17:00 розпочнеться анімаційна святкова програма для діток з запаленням ялинки.Після чого в холі комплексу відбудуться творчі та кулінарні майстер-класи від ДРК «Смугастий носоріг», також на діток чекатиме новорічний фейс-арт та фотозона з святим Миколаєм.20 грудня у кінотеатрі Multiplex вийде довгоочікуваний новорічний мультфільм «Ґрінч» та український фільм «Секс і нічого особистого». Квитки тут: http://promin.lutsk.ua/films 21 грудня відбудеться концерт львівського оркестру LeoBand з різдвяною програмою «White Christmas». Квитки: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/leoband_orchestra1 Також в холі на гостей чекатиме Резиденція Санти, де можна буде сфотографуватись та загадати бажання на Новий рік Санті на вушко.З 21 по 23 грудня на 4-му поверсі у Grand Central відбудеться Christmas Market з щоденною розважальною програмою.25 грудня у Grand Central, відбудеться цікавий майстер-клас з виготовлення смаженого йогуртованого морозива від Sherr Bar.25 грудня та 28 грудня у ДРК «Смугастий носоріг» відбудуться новорічні вечірки по запису. Телефонуйте: +380 (66) 755 07 57.27 грудня у холі комплексу для дітей відбудеться турнір BeyBlade. Реєстрація за номером: +380 (66) 755 07 57.27 грудня у кінотеатрі Multiplex вийде новорічний мультфільм «Еліот – найменше оленя Санти» та український фільм: «Я Ти Він Вона». Квитки тут: http://promin.lutsk.ua/films 28 грудня відбудеться вистава «Щенята рятують новий рік» для дітей віком від 3-х до 10 років. Квитки тут: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/schenyata_ryatuyut_noviy_rik 28 грудня також відбудеться виставка робіт у арт-просторі «Коридор» – «The next level» (3-й поверх).3 січня у кінотеатрі Multiplex вийде різдвяний мультфільм «Снігові перегони» та український фільм «11 дітей з Моршина». Квитки тут: http://promin.lutsk.ua/films В новорічний період у холі, на 1-му поверсі, працюватиме резиденція Санти. Щоб не пропустити цю милу подію ми підготувати вам розклад її роботи. Ввечері у такі дні: 21 грудня, 25 грудня, 28-29 грудня, 5 січня, 7 січня, 12 січня.

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