Волиняни зібрали допомогу для бійців 14-ої бригади





Велику кількість необхідних речей зібрали у короткі терміни. Учні та студенти разом зі своїми наставниками старанно завантажували та складали величезні коробки в автомобіль, - йдеться на



Одна бабуся попросила заїхати до її домівки, аби передати хлопцям мішок картоплі.



Відтак, зібрані бандеролі доставили бійцям на Схід.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі зібрали гуманітарний вантаж для бійців 14-ої окремої механізованої бригади.Велику кількість необхідних речей зібрали у короткі терміни. Учні та студенти разом зі своїми наставниками старанно завантажували та складали величезні коробки в автомобіль, - йдеться наОдна бабуся попросила заїхати до її домівки, аби передати хлопцям мішок картоплі.Відтак, зібрані бандеролі доставили бійцям на Схід.

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