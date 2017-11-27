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Волиняни зібрали допомогу для бійців 14-ої бригади

Волиняни зібрали допомогу для бійців 14-ої бригади
У Ковелі зібрали гуманітарний вантаж для бійців 14-ої окремої механізованої бригади.

Велику кількість необхідних речей зібрали у короткі терміни. Учні та студенти разом зі своїми наставниками старанно завантажували та складали величезні коробки в автомобіль, - йдеться на

Одна бабуся попросила заїхати до її домівки, аби передати хлопцям мішок картоплі.

Відтак, зібрані бандеролі доставили бійцям на Схід.

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Теги: вантаж, благодійність, Ковель, бійці
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