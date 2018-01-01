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У Луцьку побільшало вуличних собак

У Луцьку побільшало вуличних собак
У Луцьку скаржаться на збільшення кількості безпритульних агресивних собак на вулицях міста.

Про це стало відомо 18 грудня під час оперативної наради Луцької міської ради, - пише Район. Луцьк.

З цього приводу надійшло 25 дзвінків від мешканців з вулиць Драгомижинського, 5; Володимирської, 103; Драгоманова (біля семінарії); Глушець (біля суду); П’ятницької Гірки (біля ЦНАПу); Станіславського, 40, 52а (біля школи №24); Гнідавської (біля музичної школи), Кравчука (біля школи №26), проспекти Відродження, 12а; Молоді, 10а; бульвар Дружби Народів.

Усі скарги передали в КП «Ласка».

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Теги: тварини, собаки
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