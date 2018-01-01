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Кожен може стати святим Миколаєм: просять допомогти врятувати 13-річного волинянина

Кожен може стати святим Миколаєм: просять допомогти врятувати 13-річного волинянина
Небайдужих волинян просять допомогти 13-річному Андрію Нестеруку.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Наталія Попова.

"...Ми в передчуті свята та обіймів рідних...А наш Андрій Нестерук вже місяць живе в стерильному боксі без тата і мами.. Сільський волинський хлопчик не має змоги навіть обійняти найрідніших...Кожен з нас сьогодні може стати Святим Миколаєм для цієї дитини...", - йдеться у дописі.

Операція по трансплантації кісткового мозку призначена на 26 грудня.

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Зазначається, що донором хпопчика буде сестра Мар'яна Нестерук, а це значно збільшує шанси на його повне одужання.

Зазначається, що на операцію не вистачає більше 11 тисяч доларів.

Реквізити для допомоги: Нестерук Ніна Петрівна 5168 7573 7666 1296

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Теги: Андрій Нестерук, благодійність, допомога
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