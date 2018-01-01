Кожен може стати святим Миколаєм: просять допомогти врятувати 13-річного волинянина
Сьогодні, 17:40
Небайдужих волинян просять допомогти 13-річному Андрію Нестеруку.
Про це пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Наталія Попова.
"...Ми в передчуті свята та обіймів рідних...А наш Андрій Нестерук вже місяць живе в стерильному боксі без тата і мами.. Сільський волинський хлопчик не має змоги навіть обійняти найрідніших...Кожен з нас сьогодні може стати Святим Миколаєм для цієї дитини...", - йдеться у дописі.
Операція по трансплантації кісткового мозку призначена на 26 грудня.
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Зазначається, що донором хпопчика буде сестра Мар'яна Нестерук, а це значно збільшує шанси на його повне одужання.
Зазначається, що на операцію не вистачає більше 11 тисяч доларів.
Реквізити для допомоги: Нестерук Ніна Петрівна 5168 7573 7666 1296
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Про це пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Наталія Попова.
"...Ми в передчуті свята та обіймів рідних...А наш Андрій Нестерук вже місяць живе в стерильному боксі без тата і мами.. Сільський волинський хлопчик не має змоги навіть обійняти найрідніших...Кожен з нас сьогодні може стати Святим Миколаєм для цієї дитини...", - йдеться у дописі.
Операція по трансплантації кісткового мозку призначена на 26 грудня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
Зазначається, що донором хпопчика буде сестра Мар'яна Нестерук, а це значно збільшує шанси на його повне одужання.
Зазначається, що на операцію не вистачає більше 11 тисяч доларів.
Реквізити для допомоги: Нестерук Ніна Петрівна 5168 7573 7666 1296
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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