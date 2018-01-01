Кожен може стати святим Миколаєм: просять допомогти врятувати 13-річного волинянина

Небайдужих волинян просять допомогти 13-річномуПро це пише на своїй сторінці у Facebook волонтер"...Ми в передчуті свята та обіймів рідних...А наш Андрій Нестерук вже місяць живе в стерильному боксі без тата і мами.. Сільський волинський хлопчик не має змоги навіть обійняти найрідніших...Кожен з нас сьогодні може стати Святим Миколаєм для цієї дитини...", - йдеться у дописі.Операція по трансплантації кісткового мозку призначена на 26 грудня.Зазначається, що донором хпопчика буде сестра, а це значно збільшує шанси на його повне одужання.Зазначається, що на операцію не вистачає більше 11 тисяч доларів.