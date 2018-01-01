Як на Волині поліцейські допомагали водіям вибратися зі снігового полону. ФОТО

Волинські поліцейські водіям автівок, в котрих через погіршення погодних умов виникли труднощі на засніжених дорогах.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Сьогодні по 15 годині в селі Підбереззя Горохівського району співробітники сектору реагування патрульної поліції допомогли 34-річному водієві автомобіля «Volkswagen Passat» вибратися із засніженого узбіччя.Транспортний засіб загруз у снігу й не міг самостійно зрушити з місця.На автодорозі, сполученням «Ковель-Камінь-Каширський-Седлище» водій мікроавтобусу під час розвороту з’їхав на засніжене узбіччя й застряг.Поліцейські допомогли йому вибратися із снігового полону. Надавали правоохоронці також допомогу водіям на автодорогах і в інших районах області."Поліція Волині звертає увагу водіїв на погіршення погодних умов і закликає бути уважними та обережними на дорогах", - йдеться у повідомленні.