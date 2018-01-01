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Як на Волині поліцейські допомагали водіям вибратися зі снігового полону. ФОТО

Як на Волині поліцейські допомагали водіям вибратися зі снігового полону. ФОТО
Волинські поліцейські водіям автівок, в котрих через погіршення погодних умов виникли труднощі на засніжених дорогах.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Сьогодні по 15 годині в селі Підбереззя Горохівського району співробітники сектору реагування патрульної поліції допомогли 34-річному водієві автомобіля «Volkswagen Passat» вибратися із засніженого узбіччя.

Транспортний засіб загруз у снігу й не міг самостійно зрушити з місця.

На автодорозі, сполученням «Ковель-Камінь-Каширський-Седлище» водій мікроавтобусу під час розвороту з’їхав на засніжене узбіччя й застряг.

Поліцейські допомогли йому вибратися із снігового полону. Надавали правоохоронці також допомогу водіям на автодорогах і в інших районах області.

"Поліція Волині звертає увагу водіїв на погіршення погодних умов і закликає бути уважними та обережними на дорогах", - йдеться у повідомленні.

Як на Волині поліцейські допомагали водіям вибратися зі снігового полону. ФОТО
Як на Волині поліцейські допомагали водіям вибратися зі снігового полону. ФОТО
Як на Волині поліцейські допомагали водіям вибратися зі снігового полону. ФОТО
Як на Волині поліцейські допомагали водіям вибратися зі снігового полону. ФОТО
Як на Волині поліцейські допомагали водіям вибратися зі снігового полону. ФОТО

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Теги: поліція, дороги, авто
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