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ПриватБанк має найбільшу рентабельність капіталу серед держбанків – НБУ*

ПриватБанк має найбільшу рентабельність капіталу серед держбанків – НБУ*
ПриватБанк має найбільш високу серед державних банків рентабельність капіталу на рівні 31%, підтримуючи позитивну тенденцію зростання прибутковості банківського сектора України.

Про це йдеться в грудневому Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому Національним банком України. За даними НБУ, у 2018 році в середньому по сектору рентабельність капіталу перевищила 10%. Лише 14 банків, переважно дочірні установи іноземних банківських груп та ПриватБанк, мають рентабельність капіталу понад 30%.

«За останні два роки в статусі банку з державною власністю ПриватБанк є одним з провідних драйверів позитивних змін розвитку банківського сектора, – зазначив голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл. – Програма трансформації ПриватБанку, що ґрунтується на загально визнаних у світі принципах корпоративного управління, забезпечує зміцнення позицій на ринку сучасних банківських послуг та стабільно прибуткову роботу банку».

За прогнозами регулятора, фінансовий результат банківського сектора в 2018 році буде позитивним і чистий прибуток сягне рекордної позначки. За даними НБУ, за 10 місяців прибуток сектора становив 14,8 млрд грн. Прибутковими були банки, на які припадає 92% чистих активів сектора. Їхній сумарний фінансовий результат становив 26,2 млрд грн.

Звіт про фінансову стабільність – ключова публікація Національного банку України, що має за мету проінформувати про наявні та потенційні ризики, які можуть загрожувати стабільності фінансової системи України.

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Теги: Приватбанк
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