На Волині – новий спалах кору
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У Любешеві зафіксували новий спалах кору.
У понеділок, 17 грудня, зареєстрували сімейне вогнище кору в жителів селища Любешів, - пише газета Нове життя.
Захворіли мама та двоє її діток-дошкільнят, інформує Олена Іванчук, завідувач Любешівського районного лабораторного відділення.
Одна дитина відвідує ясельну групу Любешівського дитсадка №2, інша – старшу групу дитсадка №3.
"Розроблений план протиепідемічних заходів, який наданий керівникам обох дитсадків та головному лікарю Центру первинної медико-санітарної допомоги. Одним із пунктів є заборона проведення культурно-масових заходів у групах, де виявлені випадки захворювання, впродовж 21 дня – від 17.12.2018 р. до 06.01.2019 р.", - йдеться у повідомленні.
А у вівторок, 18 грудня, зареєстрували ще одне сімейне вогнище кору – в с. Мукошин. Там захворіли мама зі своєю однорічною дитиною. З приводу захворювання розроблений план протиепідемічних заходів, який також переданий керівництву ЦПМСД. Любешівське районне лабораторне відділення продовжує епіднагляд за станом інфекційної захворюваності в районі.
"Тож медики наголошують: єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. У закладах охорони здоров’я Любешівщини достатньо вакцини, якість якої підтверджена ВООЗ", - пише видання.
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У понеділок, 17 грудня, зареєстрували сімейне вогнище кору в жителів селища Любешів, - пише газета Нове життя.
Захворіли мама та двоє її діток-дошкільнят, інформує Олена Іванчук, завідувач Любешівського районного лабораторного відділення.
Одна дитина відвідує ясельну групу Любешівського дитсадка №2, інша – старшу групу дитсадка №3.
"Розроблений план протиепідемічних заходів, який наданий керівникам обох дитсадків та головному лікарю Центру первинної медико-санітарної допомоги. Одним із пунктів є заборона проведення культурно-масових заходів у групах, де виявлені випадки захворювання, впродовж 21 дня – від 17.12.2018 р. до 06.01.2019 р.", - йдеться у повідомленні.
А у вівторок, 18 грудня, зареєстрували ще одне сімейне вогнище кору – в с. Мукошин. Там захворіли мама зі своєю однорічною дитиною. З приводу захворювання розроблений план протиепідемічних заходів, який також переданий керівництву ЦПМСД. Любешівське районне лабораторне відділення продовжує епіднагляд за станом інфекційної захворюваності в районі.
"Тож медики наголошують: єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. У закладах охорони здоров’я Любешівщини достатньо вакцини, якість якої підтверджена ВООЗ", - пише видання.
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