Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 грудня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько -13…-9 градусів, удень – до -7…-4. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - дощ зі снігом.
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У Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько -13…-9 градусів, удень – до -7…-4. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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