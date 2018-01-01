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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 грудня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько -13…-9 градусів, удень – до -7…-4. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - дощ зі снігом.

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Теги: погода, прогноз
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