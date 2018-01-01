Католицьке Різдво в Україні 2018: скільки вихідних матимуть українці





Таким чином до переліку святкових і неробочих днів у Трудовому кодексі України внесли Католицьке Різдво 25 грудня, натомість з цього переліку виключили інший вихідний – 2 травня, - повідомляє



У грудні на українців чекають 3 вихідних дні. Католицьке Різдво у 2018 році (25 грудня) випадає на вівторок. Понеділок, 24 грудня, буде вихідним днем, однак його доведеться відпрацювати в суботу, 22 грудня. Відтак, українці отримають три вихідні дні: неділя, понеділок, вівторок.



31 грудня (понеділок) зроблять вихідним, який потрібно буде відпрацювати в суботу, 29 грудня. Новорічні свята триватимуть три дні: 30 грудня, 31 грудня та 1 січня.



На школярів очікують зимові канікули, які будуть тривати з 30 грудня по 13 січня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно із календарем вихідних на 2018 рік, який затвердив Кабмін, на українців чекає ще один додатковий вихідний у грудні.Таким чином до переліку святкових і неробочих днів у Трудовому кодексі України внесли Католицьке Різдво 25 грудня, натомість з цього переліку виключили інший вихідний – 2 травня, - повідомляє 24 канал У грудні на українців чекають 3 вихідних дні. Католицьке Різдво у 2018 році (25 грудня) випадає на вівторок. Понеділок, 24 грудня, буде вихідним днем, однак його доведеться відпрацювати в суботу, 22 грудня. Відтак, українці отримають три вихідні дні: неділя, понеділок, вівторок.31 грудня (понеділок) зроблять вихідним, який потрібно буде відпрацювати в суботу, 29 грудня. Новорічні свята триватимуть три дні: 30 грудня, 31 грудня та 1 січня.На школярів очікують зимові канікули, які будуть тривати з 30 грудня по 13 січня 2019 року.

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