Католицьке Різдво в Україні 2018: скільки вихідних матимуть українці
Сьогодні, 19:46
Згідно із календарем вихідних на 2018 рік, який затвердив Кабмін, на українців чекає ще один додатковий вихідний у грудні.
Таким чином до переліку святкових і неробочих днів у Трудовому кодексі України внесли Католицьке Різдво 25 грудня, натомість з цього переліку виключили інший вихідний – 2 травня, - повідомляє 24 канал.
У грудні на українців чекають 3 вихідних дні. Католицьке Різдво у 2018 році (25 грудня) випадає на вівторок. Понеділок, 24 грудня, буде вихідним днем, однак його доведеться відпрацювати в суботу, 22 грудня. Відтак, українці отримають три вихідні дні: неділя, понеділок, вівторок.
31 грудня (понеділок) зроблять вихідним, який потрібно буде відпрацювати в суботу, 29 грудня. Новорічні свята триватимуть три дні: 30 грудня, 31 грудня та 1 січня.
На школярів очікують зимові канікули, які будуть тривати з 30 грудня по 13 січня 2019 року.
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Таким чином до переліку святкових і неробочих днів у Трудовому кодексі України внесли Католицьке Різдво 25 грудня, натомість з цього переліку виключили інший вихідний – 2 травня, - повідомляє 24 канал.
У грудні на українців чекають 3 вихідних дні. Католицьке Різдво у 2018 році (25 грудня) випадає на вівторок. Понеділок, 24 грудня, буде вихідним днем, однак його доведеться відпрацювати в суботу, 22 грудня. Відтак, українці отримають три вихідні дні: неділя, понеділок, вівторок.
31 грудня (понеділок) зроблять вихідним, який потрібно буде відпрацювати в суботу, 29 грудня. Новорічні свята триватимуть три дні: 30 грудня, 31 грудня та 1 січня.
На школярів очікують зимові канікули, які будуть тривати з 30 грудня по 13 січня 2019 року.
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