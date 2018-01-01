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На Волині жителька Рівненщини організувала бордель на орендованій квартирі

На Волині жителька Рівненщини організувала бордель на орендованій квартирі
Уродженка Рівненської області, взявши в оренду квартиру на Волині, організувала там місце розпусти. Зокрема, жінка підшуковувала жінок для зайняття проституцією та шукала їм клієнтів.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12 грудня, пише Інформаційне агенство "Волинські новини".

Як вдалося встановити під час судового засідання, уродженка села Острожець Млинівського району Рівненської області з січня по 13 серпня 2018 року створила та утримувала місце розпусти, винайнявши квартиру на Волині. Зазначимо, що жінка сплачувала орендну плату за квартиру та надавала її для здійснення розпусних дій.

Зокрема, вона підшуковували осіб жіночої статі для забезпечення заняття їх проституцією та знаходила через розміщені в мережі інтернет оголошення клієнтів для надання їм послуг інтимного характеру. Грошову винагороду за послуги повністю або частково забирала собі.

Так, між прокурором та обвинуваченою була укладена угода про визнання винуватості.

Отож, суд визнав її винною та призначив покарання у виді чотирьох з половиною років позбавлення волі, однак на підставі ст. 75,76 КК України звільнив її від призначеного покарання, якщо протягом двох років вона не вчинить нового злочину.

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Теги: дім розпусти, суд
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