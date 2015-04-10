Перекриють каналізацію або штраф: луцькі підприємства покарають за відсутність очисних систем





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Юридичні особи, підприємства та підприємці, які використовують воду в технологічних цілях, а також для задоволення санітарно-побутових потреб, здебільшого не стежать за якістю та очисткою скидів, не приводять їх у відповідність до існуючих норм, та не встановлюють локальних очисних споруд, — кажуть в мерії.



За ці порушення передбачені жорсткі санкції та штрафи, що визначені правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Луцька на 2018-2022 роки, затверджених рішенням виконкому. Для підприємств, стоки від діяльності яких перевищують гранично допустимі норми, КП «Луцькводоканал» може блокувати роботу шляхом перекриття водовідведення та накладанням величезних штрафів.



Однак комунальне підприємство надає можливість споживачам привести свої стоки у відповідність. Протягом трьох років такі підприємства повинні встановити необхідні системи очистки та запровадити каналізаційно-очисні заходи. Крім цього, вони також зобов’язані здійснювати оплату за послуги водовідведення із коефіцієнтом 3,0. І хоча оплата за скиди зросте утричі, при цьому зникне загроза накладання штрафів та припинення водовідведення.



Якщо ж підприємства не погодяться на запропоновані умови, тоді КП «Луцькводоканал» має право в будь-який день проводити контрольні проби скидів води. А за виявлений перевищений вміст шкідливих речовин, на підприємства будуть накладатися штрафи у десятикратних коефіцієнтах. Також при незгоді з запропонованими шляхами вирішення проблеми, КП «Луцькводоканал» має право перекривати підприємствам-порушникам приймання стоків і вимагати негайного усунення всіх недоліків.



«Усі запропоновані шляхи вирішення проблем із забрудненням стоків води відповідають вимогам чинного законодавства та місцевим правилам», — кажуть в мерії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чимало підприємств Луцька і Волині досі не мають відповідних систем очистки стічних вод і не встановлюють локальних очисних споруд. Це призводить до суттєвого перевищення вмісту шкідливих речовин у використаній воді та до забруднення навколишнього середовища отруйними хімікатами.Пише Район.Луцьк Юридичні особи, підприємства та підприємці, які використовують воду в технологічних цілях, а також для задоволення санітарно-побутових потреб, здебільшого не стежать за якістю та очисткою скидів, не приводять їх у відповідність до існуючих норм, та не встановлюють локальних очисних споруд, — кажуть в мерії.За ці порушення передбачені жорсткі санкції та штрафи, що визначені правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Луцька на 2018-2022 роки, затверджених рішенням виконкому. Для підприємств, стоки від діяльності яких перевищують гранично допустимі норми, КП «Луцькводоканал» може блокувати роботу шляхом перекриття водовідведення та накладанням величезних штрафів.Однак комунальне підприємство надає можливість споживачам привести свої стоки у відповідність. Протягом трьох років такі підприємства повинні встановити необхідні системи очистки та запровадити каналізаційно-очисні заходи. Крім цього, вони також зобов’язані здійснювати оплату за послуги водовідведення із коефіцієнтом 3,0. І хоча оплата за скиди зросте утричі, при цьому зникне загроза накладання штрафів та припинення водовідведення.Якщо ж підприємства не погодяться на запропоновані умови, тоді КП «Луцькводоканал» має право в будь-який день проводити контрольні проби скидів води. А за виявлений перевищений вміст шкідливих речовин, на підприємства будуть накладатися штрафи у десятикратних коефіцієнтах. Також при незгоді з запропонованими шляхами вирішення проблеми, КП «Луцькводоканал» має право перекривати підприємствам-порушникам приймання стоків і вимагати негайного усунення всіх недоліків.«Усі запропоновані шляхи вирішення проблем із забрудненням стоків води відповідають вимогам чинного законодавства та місцевим правилам», — кажуть в мерії.

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