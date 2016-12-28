Бійці 14-ої бригади до свята підготували смачні подарунки для діток з Луганщини. ФОТО

Ми активно готуємося до Дня святого Миколая – аби до свята передати солодкі подарунки вихованцям садочків і шкіл Попаснянського району.Про це повідомляє прес-служба 14-ї ОМБр.Теплі дружні стосунки з дітьми та педагогічними колективами навчальних закладів Луганщини, де завдання за призначенням виконує наша бригада, в нас склалися давно, і з кожною нашою зустріччю вони міцніють. Тому виступити в ролі святого Миколая для малечі з прифронтових населених пунктів для нас – не тільки величезне задоволення, а й честь.Впевнені, що святий Миколай буде щедрим до вас, маленькі друзі, і здійснить всі ваші дитячі мрії. А найголовнішу з них – про мир і щасливе життя на своїй, найкращій у світі українській землі, у вільній, єдиній, сильній українській державі здійснимо ми!Нехай солодощі смакують! З Днем святого Миколая!