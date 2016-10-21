Директор Луцького ВПУ розповів, як врятував заклад від зносу. ВІДЕО





Відтак, у цьому напрямку активно працюють самотужки, - йдеться у сюжеті



Луцьке ВПУ з 1966 року готувало волинських школярів-випускників, що прагнули озброїтись різними спеціальними знаннями. Тут підготували десятки тисяч фахівців які освоїли найрізноманітніші професії. Час ішов, а разом з ним змінювались підходи до навчання. Не оновлювалась, на жаль, лише технічна база. Аварійні приміщення, обдерті стіни, старі вікна, совкові ремонти – все це роками просило оновлення.



За цю непросту роботу у 2015-му році насмілився взятися нинішній директор ВПУ Володимир Романюк.



Та це був лише маленький початок величезного обсягу робіт. Заміна вікон, підлоги, ремонт спортзалу та багато іншого. Ще три роки тому обсяг надходжень до спеціального фонду училища складав близько 400 тисяч гривень. А нині він виріс втричі і становить півтора мільйона. Дуже знаковою подією стало те, що училище стало учасником німецького проекту «Партнерство у сфері профтехосвіти».



Детальніше – у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український уряд та ЄС підписали Угоду про фінансування реформи цієї галузі. Та в Луцькому вищому професійному училищі вважають, що сидіти роками, склавши руки, в очікуванні поліпшень і європейських грошей, немає сенсу.Відтак, у цьому напрямку активно працюють самотужки, - йдеться у сюжеті Сфера-ТВ Луцьке ВПУ з 1966 року готувало волинських школярів-випускників, що прагнули озброїтись різними спеціальними знаннями. Тут підготували десятки тисяч фахівців які освоїли найрізноманітніші професії. Час ішов, а разом з ним змінювались підходи до навчання. Не оновлювалась, на жаль, лише технічна база. Аварійні приміщення, обдерті стіни, старі вікна, совкові ремонти – все це роками просило оновлення.За цю непросту роботу у 2015-му році насмілився взятися нинішній директор ВПУ Володимир Романюк.Та це був лише маленький початок величезного обсягу робіт. Заміна вікон, підлоги, ремонт спортзалу та багато іншого. Ще три роки тому обсяг надходжень до спеціального фонду училища складав близько 400 тисяч гривень. А нині він виріс втричі і становить півтора мільйона. Дуже знаковою подією стало те, що училище стало учасником німецького проекту «Партнерство у сфері профтехосвіти».Детальніше – у сюжеті.

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