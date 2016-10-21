вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Директор Луцького ВПУ розповів, як врятував заклад від зносу. ВІДЕО

Директор Луцького ВПУ розповів, як врятував заклад від зносу. ВІДЕО
Український уряд та ЄС підписали Угоду про фінансування реформи цієї галузі. Та в Луцькому вищому професійному училищі вважають, що сидіти роками, склавши руки, в очікуванні поліпшень і європейських грошей, немає сенсу.

Відтак, у цьому напрямку активно працюють самотужки, - йдеться у сюжеті Сфера-ТВ.

Луцьке ВПУ з 1966 року готувало волинських школярів-випускників, що прагнули озброїтись різними спеціальними знаннями. Тут підготували десятки тисяч фахівців які освоїли найрізноманітніші професії. Час ішов, а разом з ним змінювались підходи до навчання. Не оновлювалась, на жаль, лише технічна база. Аварійні приміщення, обдерті стіни, старі вікна, совкові ремонти – все це роками просило оновлення.

За цю непросту роботу у 2015-му році насмілився взятися нинішній директор ВПУ Володимир Романюк.

Та це був лише маленький початок величезного обсягу робіт. Заміна вікон, підлоги, ремонт спортзалу та багато іншого. Ще три роки тому обсяг надходжень до спеціального фонду училища складав близько 400 тисяч гривень. А нині він виріс втричі і становить півтора мільйона. Дуже знаковою подією стало те, що училище стало учасником німецького проекту «Партнерство у сфері профтехосвіти».

Детальніше – у сюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьке ВПУ, ремонт, співпраця, розвиток
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Дуже не скромний заголовок.
Відповісти
Вибір редактора
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин у супермаркеті придбав пиріжок із камінням. ФОТО
Сьогодні, 00:42
19 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Директор Луцького ВПУ розповів, як врятував заклад від зносу. ВІДЕО
18 грудень, 23:32
Перекриють каналізацію або штраф: луцькі підприємства покарають за відсутність очисних систем
18 грудень, 22:25
На Волині жителька Рівненщини організувала бордель на орендованій квартирі
18 грудень, 21:54
Схожі новини
Луцьк дасть 2 мільйони на ремонт дороги до Прилуцького Луцьк дасть 2 мільйони на ремонт дороги до Прилуцького
21 жовтень, 2016, 11:06
У Луцьку скаржаться на недбале вкладання бруківки У Луцьку скаржаться на недбале вкладання бруківки
17 грудень, 11:09
Луцьк може стати молодіжною столицею України Луцьк може стати молодіжною столицею України
13 грудень, 19:13
На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО
12 грудень, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*
18 грудень, 13:33
 1
Лучанин у супермаркеті придбав пиріжок із камінням. ФОТО
Сьогодні, 00:42
 0
19 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Директор Луцького ВПУ розповів, як врятував заклад від зносу. ВІДЕО
18 грудень, 23:32
 0
Перекриють каналізацію або штраф: луцькі підприємства покарають за відсутність очисних систем
18 грудень, 22:25
 0
Медіа
відео
1/8