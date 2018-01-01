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19 грудня на Волині: гортаючи календар

19 грудня на Волині: гортаючи календар
19 грудня день народження відзначає фотохудожник Віктор Чухрай (на фото).

Також особисте свято у фотографа Володимира Хомича.

Сьогодні – день Святого Миколи Чудотворця. Його вважають покровителем дітей, бідних, сиріт.

В цей день в Україні батьки вночі кладуть дітям подарунки під подушки, а вранці розповідають про святого Миколая, який чемним роздає чудові дари, а неслухняним – різочки.

Відтак, за православним календарем 19 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Миколами.

Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

Також у пам'ять про святого Миколая 19 грудня відзначається Міжнародний день допомоги бідним.

Цього дня народилася українська вишивальниця, заслужений майстер народної творчості України Надія Горлицька (1922-2006 роки) та видатний мовознавець, уродженець Луцька Микола Крушевський (1851-1887 роки).

Крім того, щорічно 19 грудня в Україні відзначають професійне свято – День адвокатури.

На Волині 19 грудня 1939 року створили Луцьку педагогічну школу, яка через п’ять років була реорганізована в Луцьке педагогічне училище.

19 грудня 1999 року – у Луцьку освятили новозбудовану Церкву Свято́го Микола́я Чудотворця на проспекті Відродження.

19 грудня 2001 року створили Черемський природний заповідник.

Цього ж дня у 2003 році відбулось урочисте відкриття електрифікації залізничного відрізку від Ківерець до Луцька.

19 грудня 2007 року в Луцьку відкрився після тривалої реконструкції основний корпус Луцького клінічного пологового будинку.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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